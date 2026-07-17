Chủ xe tiết lộ loạt ưu điểm giúp VF MPV 7 ghi điểm trong mùa hè

Không gian 7 chỗ rộng rãi cùng loạt trang bị tiện nghi chăm chút cho mọi vị trí ngồi, VinFast VF MPV 7 mang lại sự thoải mái cho cả gia đình trong những ngày nắng nóng.

Không gian rộng thênh thang, 7 người ngồi thoải mái

Với những gia đình đông thành viên, những chuyến đi giữa mùa hè thường không mấy dễ chịu bởi xe chật khi đủ người, hàng ghế cuối nhanh bí bách dưới thời tiết oi nóng, còn hành lý thì luôn trong tình trạng “quá tải”. Đó cũng là lý do chị Nguyễn Thu Thủy (Hà Nội) đánh giá cao mẫu VinFast VF MPV 7.

“Gia đình tôi có 7 người nên mỗi lần đưa cả nhà đi ăn, đi chơi cuối tuần hay về thăm ông bà đều muốn đi chung một xe. Điều tôi thích ở VF MPV 7 là cả ba hàng ghế đều ngồi dễ chịu, hàng ghế thứ ba không còn là vị trí 'bất đắc dĩ'. Người lớn ngồi vẫn thoải mái, không bị gò bó ngay cả khi đường tắc, phải di chuyển trong thời gian dài”, chị Thủy chia sẻ.

Cảm nhận này đến từ lợi thế kích thước của mẫu MPV điện nhà VinFast. Với chiều dài 4.740 mm, rộng 1.872 mm, cao 1.734 mm cùng chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, VF MPV 7 sở hữu khoang cabin được tối ưu cho cấu hình 7 chỗ. Khoảng để chân, khoảng sáng trần và không gian giữa các hàng ghế đều được tính toán hợp lý, giúp mọi vị trí ngồi đều có sự thông thoáng thay vì chỉ ưu tiên hai hàng ghế đầu như trên nhiều mẫu xe cùng phân khúc.

Trong bài trải nghiệm so sánh với Mitsubishi Destinator, reviewer Đăng Nguyễn của kênh AutoPro cũng đánh giá VF MPV 7 mang lại cảm giác rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế thứ ba.

“Dù xe điện phải bố trí bộ pin ở sàn nhưng khoảng để chân của VF MPV 7 vẫn rất ổn, tư thế ngồi tự nhiên và khoảng sáng trần tốt. Nếu xét nhu cầu chở đủ 7 người thì VF MPV 7 rõ ràng làm tốt hơn Destinator”, anh Đăng Nguyễn nhận xét.

Theo nam reviewer, khoảng để chân ở hàng ghế thứ 3 khá thoải mái, bệ đỡ đùi được thiết kế hợp lý. Ngay cả khi giữ nguyên vị trí ghế trước theo tư thế ngồi tiêu chuẩn, người ngồi phía sau vẫn có đủ không gian để di chuyển thoải mái. Với người cao khoảng 1,7 m, hàng ghế cuối vẫn đáp ứng tốt cho những hành trình dài.

Không chỉ tối ưu không gian cho hành khách, VF MPV 7 còn đáp ứng linh hoạt nhu cầu chở đồ của các gia đình. Khoang hành lý phía sau đủ sức chứa vali, túi mua sắm hay các vật dụng phục vụ những chuyến dã ngoại cuối tuần. Khi cần mang theo nhiều hành lý hơn, người dùng có thể gập hàng ghế thứ ba hoặc đồng thời gập cả hai hàng ghế sau để mở rộng khoang chứa chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

Giá lăn bánh chỉ 650 triệu đồng

Bên cạnh khoang cabin rộng rãi, loạt tiện ích thiết thực trên VF MPV 7 cũng là điểm được nhiều người dùng đánh giá cao, đặc biệt trong những hành trình dài vào mùa hè.

“Xe có cửa gió điều hòa cho cả ba hàng ghế, bật lên là mát rất nhanh. Không phải xe 7 chỗ nào cũng ưu ái cho hàng thứ ba như vậy”, anh Thành Vinh, chủ sở hữu VF MPV 7 tại Hà Nội, nhận định.

Ngoài ra, hệ thống lọc không khí Combi 1.0 tích hợp sẵn phát huy hiệu quả rõ rệt khi di chuyển trong nội đô Hà Nội. Anh Vinh thừa nhận dù đi qua những tuyến đường đông phương tiện hoặc khu vực nhiều công trình đang thi công như Đê La Thành hay Kim Mã, không khí bên trong cabin vẫn được đảm bảo.

Cùng quan điểm với anh Vinh, reviewer của kênh Cùng Xem Xe cũng đánh giá mẫu MPV điện của VinFast sở hữu nhiều tiện ích ấn tượng hơn xe xăng cùng phân khúc. Trong đó, cần số điện tử đặt sau vô lăng cho phép chủ xe thao tác thuận tiện.

Trợ lý ảo cũng là tính năng khác biệt được anh chỉ ra. Chỉ với một câu lệnh như “Hey VinFast, tôi thấy nóng”, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh điều hòa về mức phù hợp mà người lái không cần rời tay khỏi vô lăng.

Theo anh Vinh, những trải nghiệm tiện nghi trên VF MPV 7 càng trở nên đáng giá khi đi cùng chi phí sử dụng tiết kiệm. Chủ sở hữu xe điện VinFast hiện được miễn phí sạc 10 lần mỗi tháng đến ngày 10/2/2029, giảm chi phí năng lượng xuống mức gần như bằng 0.

Đáng chú ý, VF MPV 7 đang là mẫu xe dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc nhờ các chính sách tài chính từ VinFast. Từ giá niêm yết 750 triệu đồng, người mua xe đến hết ngày 31/7/2026 được tặng ngay 20 triệu đồng. Đặc biệt, những khách hàng từng sở hữu xe xăng VinFast có thể áp dụng voucher tri ân lên tới 80 triệu đồng (tùy dòng xe sở hữu). Kết hợp với chính sách miễn lệ phí trước bạ cho xe điện, chi phí để lăn bánh mẫu MPV 7 chỉ từ hơn 650 triệu đồng trong tháng 7.

Không gian rộng rãi, tiện nghi hiện đại kết hợp cùng chi phí sở hữu và vận hành hợp lý, VF MPV 7 đang là lựa chọn phù hợp cho những gia đình đông thành viên mê du lịch trong mùa hè này.