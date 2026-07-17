Clip: Ôm cua lấn làn, ô tô tải văng đuôi vào xe khách

TPO - Chiếc xe tải phóng nhanh trong điều kiện đường trơn, sau đó phanh và đánh lái gấp khiến đuôi xe bị văng sang làn ngược chiều. Tình huống xảy ra đúng lúc một xe khách đi tới.

Vụ tai nạn xảy ra tại Thái Nguyên. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách lao văng ra lề đường. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc trên xe không có hành khách.

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt, việc vào cua với tốc độ cao có thể khiến phương tiện mất ổn định, xảy ra hiện tượng quăng đuôi hoặc trượt ngang (oversteer). Tình huống này đặc biệt nguy hiểm và thương xảy ra đối với các dòng xe tải, xe đầu kéo và xe container có chiều dài lớn hoặc chở tải nặng.

Để hạn chế rủi ro, tài xế cần chủ động giảm tốc trước khi vào cua, đánh lái một cách nhẹ nhàng, dứt khoát. Việc giảm ga kiểm soát tốc độ sẽ tạo điều kiện để người lái xử lý an toàn khi bất ngờ xuất hiện phương tiện đi ngược chiều, tránh phải phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột.