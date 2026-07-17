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Xe

Honda 'khai tử' mẫu SUV điện chủ lực

Trường Vũ

TPO - Hãng xe Nhật vừa khai tử Honda Prologue - mẫu xe điện duy nhất còn lại tại Mỹ, từng đem lại doanh số khả quan nhưng gần đây liên tục sụt giảm.

Từng đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường xe điện, Honda đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển loạt sản phẩm thuần điện. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật này cũng hợp tác với General Motors để đưa hai mẫu Prologue và Acura ZDX ra thị trường.

Cả hai đều được phát triển trên nền tảng của Chevrolet Blazer EV và Cadillac Lyriq, với thiết kế được tinh chỉnh. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh đến nay không đạt kỳ vọng.

Trong khi Honda Prologue từng ghi nhận doanh số tương đối khả quan, Acura ZDX lại không tạo được sức hút và đã bị khai tử từ năm 2025. Sau đó, Honda tiếp tục hủy bỏ kế hoạch phát triển các mẫu 0 Sedan, 0 SUV và Acura RSX, đồng thời chấm dứt toàn bộ dự án Sony Honda Mobility.

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Prologue là mẫu xe điện duy nhất mà thương hiệu Honda còn kinh doanh tại Mỹ.

Mới đây, Honda xác nhận Prologue cũng sẽ nối gót Acura ZDX vào cuối năm nay. Chia sẻ với CarBuzz, hãng cho biết: "Mẫu Prologue sẽ ngừng bán vào cuối năm nay sau khi hoàn tất vòng đời của phiên bản đời 2026. Khách hàng sở hữu Prologue vẫn sẽ tiếp tục được hỗ trợ đầy đủ thông qua hệ thống đại lý, bao gồm dịch vụ bảo dưỡng, phụ tùng và chế độ bảo hành."

Tại Mỹ, Honda Prologue từng ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 19,1% trong năm ngoái, đạt 39.194 xe. Mẫu SUV này thậm chí từng lọt top xe điện bán chạy nhất ở quốc gia này, cạnh tranh với Tesla.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng phần lớn nhu cầu đến từ việc người tiêu dùng tranh thủ mua xe điện trước khi chính sách ưu đãi thuế hết hiệu lực. Sau khi ưu đãi này bị bãi bỏ, doanh số Prologue giảm mạnh. Riêng trong tháng 12, Honda chỉ bán được 932 xe, giảm 88,6%.

Đà suy giảm tiếp tục kéo dài trong năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Honda chỉ bán được 8.407 chiếc Prologue tại thị trường Mỹ. Con số này giảm 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Kết quả này khiến Prologue trở thành mẫu xe bán chậm thứ hai của Honda Mỹ, chỉ sau Prelude. Mẫu SUV điện này thậm chí còn có doanh số thấp hơn tất cả các mẫu xe Acura vẫn đang được sản xuất, bao gồm cả RDX - mẫu xe cũng được cho là sắp bị khai tử.

Sau khi hủy hàng loạt dự án xe điện, Honda đang chuyển hướng phát triển một nền tảng xe thế hệ mới có khả năng hỗ trợ đồng thời cả hệ truyền động hybrid lẫn thuần điện.

Tại Việt Nam, Honda cũng đang đẩy mạnh mảng sản phẩm ô tô hybrid với các phiên bản điện hóa của CR-V, Civic và HR-V. Từ đầu năm 2026, hãng đã chuyển sang lắp ráp trong nước đối với mẫu CR-V hybrid tại nhà máy ở tỉnh Phú Thọ.

Trường Vũ
#honda #xe điện #khai tử #suv điện #Prologue

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