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Xe

Xem trước Range Rover phiên bản thuần điện sắp ra mắt

Lê Tuấn

TPO - Range Rover Sport thế hệ thứ ba chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng cấp giữa vòng đời (facelift), trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của phiên bản thuần điện hoàn toàn mới.

Tại Lễ hội Tốc độ Goodwood 2026, Land Rover đã trình diễn các nguyên mẫu Range Rover Sport Electric và khẳng định đây sẽ là mẫu SUV "nhanh và linh hoạt”, đồng thời vẫn duy trì khả năng vận hành địa hình đặc trưng của thương hiệu.

Tại đây, hãng xe sang Anh Quốc đã đưa các nguyên mẫu Range Rover Sport Electric vượt qua hàng loạt bài test mang tính trình diễn, như ra khỏi thân máy bay, leo cầu thang hay chạy trên đường đua.

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Theo hãng, những bài test nhằm chứng minh mẫu SUV điện vẫn sở hữu năng lực vận hành tương đương các phiên bản động cơ đốt trong, cả trên đường nhựa lẫn địa hình phức tạp.

Ông Martin Limpert, Giám đốc điều hành Range Rover, cho biết phiên bản thuần điện sẽ “định nghĩa lại phân khúc SUV hiệu năng cao" khi ra mắt vào cuối năm nay.

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Land Rover cho biết Range Rover Sport Electric được trang bị hàng loạt công nghệ mới, kết hợp hệ truyền động điện có công suất và mô-men xoắn lớn hơn, khung gầm được tinh chỉnh cùng hệ thống âm thanh mô phỏng, mang đến trải nghiệm lái mạnh mẽ và giàu cảm xúc trên nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

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Các nguyên mẫu xuất hiện tại Goodwood vẫn sử dụng kiểu dáng của Range Rover Sport hiện hành, mẫu xe đã được bán ra từ năm 2022, chỉ khác ở bộ mâm hợp kim mới và hệ thống đèn chào mừng dành riêng cho xe điện. Tuy nhiên, phiên bản thương mại được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi về thiết kế khi chính thức ra mắt.

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Trước đó, các tay săn ảnh cũng ghi lại hình ảnh nguyên mẫu Range Rover Sport facelift chạy thử tại đường đua Nürburgring với lớp ngụy trang kín.

Xe được cho là sẽ sở hữu cản trước và cản sau thiết kế mới, cụm đèn LED được tinh chỉnh cùng một số thay đổi nhỏ về ngoại thất. Bên trong khoang lái, bản nâng cấp giữa vòng đời nhiều khả năng cũng sẽ được bổ sung các công nghệ và tiện nghi mới.

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Land Rover hiện chưa công bố thông số chi tiết của hệ truyền động điện. Tuy nhiên, nhiều khả năng Range Rover Sport Electric sẽ sử dụng cấu hình tương tự Range Rover Electric với công suất khoảng 542 mã lực. Hãng dự kiến sẽ công bố đầy đủ thông số kỹ thuật vào cuối năm 2026, cùng thời điểm ra mắt phiên bản facelift.

Bên cạnh phiên bản thuần điện mới, Jaguar Land Rover cũng xác nhận dải sản phẩm Range Rover Sport sẽ tiếp tục duy trì các tùy chọn động cơ xăng và diesel 6 xi-lanh, động cơ V8 xăng mild-hybrid cùng phiên bản plug-in hybrid.

Lê Tuấn
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