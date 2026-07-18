Công ty CP Him Lam và Báo Tiền Phong tặng quà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 17/7, đoàn công tác Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty CP Him Lam đã đến thăm hỏi, trao quà tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM).

Tại trung tâm, đoàn đã bày tỏ lòng tri ân và gửi lời thăm hỏi ân cần đến các thương bệnh binh đang điều trị tại đây. Nhà báo Lý Thành Tâm - Uỷ viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM cho biết, hoạt động đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm nhưng cũng là tình cảm của Báo Tiền Phong đối với những người có công với Tổ quốc - những người đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân để giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước.

Nhà báo Lý Thành Tâm - Uỷ viên Ban Biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM phát biểu tại chương trình.

Trong những năm qua, Báo Tiền Phong đã đồng hành cùng một số doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất là một trong những điểm đến thường xuyên của Báo Tiền Phong và những nhà hảo tâm.

Cùng với sự chung tay của các doanh nghiệp, thông qua hoạt động này, Báo Tiền Phong và các doanh nghiệp đồng hành mong muốn góp thêm phần nhỏ đều tạo điều kiện giúp đỡ, chăm sóc cho những thương bệnh binh đã cống hiến máu xương cho đất nước, mong các cô chú sống vui, sống khỏe và tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo.

“Là tờ báo của thế hệ trẻ, Tiền Phong luôn hướng tới các hoạt động tri ân, thăm hỏi thương bệnh binh trong những dịp đặc biệt như 27/7, Tết cổ truyền dân tộc. Bằng nhiều hình thức, nhiều hành động thiết thực, cả tòa soạn luôn phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, biết ơn và tri ân thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân để giữ gìn độc lập, hoà bình cho Tổ quốc”, nhà báo Lý Thành Tâm nói.

Đại diện Công ty CP Him Lam và đại diện Báo Tiền Phong trao tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất số tiền 20 triệu đồng.

Thay mặt Báo Tiền Phong, nhà báo Lý Thành Tâm cảm ơn Công ty CP Him Lam đã luôn đồng hành với Báo Tiền Phong trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa từ nhiều năm qua. Nhà báo Lý Thành Tâm cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ y, bác sỹ ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất - những người không quản ngại khó khăn luôn cận kề, chăm sóc, cứu chữa và nuôi dưỡng thương bệnh binh như những người ruột thịt của mình, đúng với tinh thần lời dạy của Bác Hồ: “Lương y như từ mẫu”.

Ông Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất cho biết, hiện nay với sự cải thiện của hệ thống chính sách và với sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ, nhân viên của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, đời sống vật chất, tinh thần của thương bệnh binh ở đây đã cải thiện nhiều.

Ông Tống Đức Bình - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất phát biểu tại chương trình.

Trong những năm vừa qua, vào các dịp Tết, dịp 27/7 các đơn vị và cá nhân, trong đó có Báo Tiền Phong thường xuyên tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại đây. Đây là nguồn động viên to lớn đối với cô chú thương bệnh binh và trung tâm.

“Những món quà đã thể hiện sự quan tâm, sự tri ân của mọi người đối với những người có công với Tổ quốc. Những người đã không tiếc máu xương, hy sinh tuổi thanh xuân để giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước. Việc quan tâm chăm sóc của xã hội đối với trung tâm đã thể hiện được tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân với những người có công với đất nước và là nguồn động viên, cổ vũ lớn đối với cô chú thương bệnh binh và cán bộ nhân viên ở đây”, ông Bình nói.

Tại buổi lễ, đoàn công tác của Báo Tiền Phong và Công ty CP Him Lam đã trao tặng Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất số tiền 20 triệu đồng. Món quà tuy không nhiều nhưng có ý nghĩa nhân văn to lớn, thể hiện tấm lòng “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ đối với những người có công với Tổ quốc.