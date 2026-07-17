Công ty Cổ phần Him Lam, Báo Tiền Phong tặng quà tri ân tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng Đà Nẵng

TPO - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam đã đến thăm hỏi, trao quà tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP. Đà Nẵng.

Sáng 17/7, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Him Lam đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà tri ân cho các cụ là người có công, thân nhân liệt sĩ neo đơn, các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP. Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Him Lam, Báo Tiền Phong thăm, tặng quà Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP. Đà Nẵng. Ảnh: Duy Quốc.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Huy Thiêm, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Him Lam chia sẻ tại chương trình

Ông Nguyễn Huy Thiêm, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Him Lam, cho biết hằng năm, vào dịp tháng 7 tri ân, công ty đều phối hợp với Báo Tiền Phong đến thăm, tặng quà tại các Trung tâm thương bệnh binh trên cả nước, trong đó có Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP. Đà Nẵng.

"Chúng tôi xin cảm ơn Báo Tiền Phong đã kết nối để doanh nghiệp có cơ hội góp một phần nhỏ bé trong các hoạt động tri ân. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ như chúng tôi được trực tiếp thăm hỏi, động viên các cô các bác, bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Kính chúc các cô các bác luôn mạnh khỏe, sống vui và mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo", ông Thiêm chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ái Mỹ (thương binh, quê Quảng Ngãi) bày tỏ xúc động.

Bà Nguyễn Thị Ái Mỹ (thương binh, quê Quảng Ngãi) chia sẻ: "Hôm nay, chúng tôi rất vui khi được Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Him Lam đến thăm hỏi, động viên. Đây là nguồn động viên lớn để các bác tiếp tục sống vui, sống khỏe. Thay mặt các cụ đang được phụng dưỡng tại trung tâm, xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Him Lam và Báo Tiền Phong đã dành tình cảm, sự quan tâm ý nghĩa này".

Niềm vui của các cụ khi được thăm hỏi, động viên.

Nhà báo Trần Tuấn, Trưởng Văn phòng Báo Tiền Phong tại miền Trung.

Tại chương trình, nhà báo Trần Tuấn, Trưởng Văn phòng Báo Tiền Phong tại miền Trung, chia sẻ "Dù cuộc sống hôm nay đã có nhiều đổi thay, nhưng chúng ta không bao giờ được quên những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, không có sự hi sinh đó thì không có ngày hôm nay. Việc Nhà nước đang triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là minh chứng sâu sắc cho đạo lý, tinh thần nhân văn của dân tộc. Chúng tôi kính chúc các cụ luôn mạnh khỏe, lạc quan, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo".

Đoàn công tác đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị, phụng dưỡng người có công tại trung tâm.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 30 triệu đồng hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị phụng dưỡng người có công tại trung tâm. Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự tri ân và sẻ chia của Báo Tiền Phong cùng Công ty Cổ phần Him Lam đối với những người có công với cách mạng, góp phần động viên các cụ sống vui, sống khỏe.

Ông Phạm Đình Ca, Phó Giám đốc Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP. Đà Nẵng, gửi lời cảm ơn Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Him Lam đã thường xuyên đồng hành, thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh tại trung tâm.

Ông Phạm Đình Ca, Phó Giám đốc Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP. Đà Nẵng.

Theo ông Ca, trung tâm hiện có hai cơ sở tại số 64 Phan Tứ (Đà Nẵng) và số 99 An Dương Vương (phường Hội An Tây), cả 2 cơ sở đang chăm sóc, phụng dưỡng 86 người có công có tuổi đời trung bình từ 82 trở lên. Ngoài công tác chăm sóc sức khỏe, trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các cụ.

"Thay mặt lãnh đạo trung tâm và các cụ đang được phụng dưỡng, tôi xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Him Lam và Báo Tiền Phong đã luôn quan tâm, đồng hành cùng trung tâm trong mỗi dịp lễ, Tết và ngày kỷ niệm. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia của quý đơn vị trong thời gian tới", ông Ca chia sẻ.