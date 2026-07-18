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Xe bồn trộn bê tông mắc kẹt ở gầm cầu Long Biên

Thanh Hà

TPO - Khi di chuyển qua đường đê Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội, ô tô trộn bê tông đã va chạm với gầm cầu Long Biên và bị mắc kẹt.

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Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 17/7, tại gầm cầu Long Biên, đường Ngọc Thụy, Bồ Đề, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, ô tô trộn bê tông biển kiểm soát 99H-020.XX của Công ty Cổ phần Bê tông S.H, do anh Phạm Văn P. (SN 1999, trú tại tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, lưu thông trên đường đê Ngọc Thụy theo hướng đi cầu Chương Dương.

Khi đi qua khu vực gầm cầu Long Biên, phương tiện đã va chạm với góc cánh mạ phía thượng lưu của cầu đường sắt Long Biên, sau đó mắc kẹt dưới gầm cầu.

Hậu quả vụ va chạm không gây thiệt hại về người. Ô tô bị hư hỏng, góc cánh mạ gầm cầu bị bẹp, móp với kích thước khoảng 20 x 20 cm, khoảng một mét khối bê tông tươi trên xe bị rơi xuống mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời tiến hành điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với lái xe. Kết quả, lái xe không có nồng độ cồn và không có chất ma túy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty Cổ phần Bê tông S.H đã phối hợp với đơn vị quản lý cầu Long Biên huy động lực lượng, phương tiện thu dọn toàn bộ số bê tông rơi vãi, bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, các bên tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại và thống nhất phương án khắc phục hậu quả do vụ va chạm gây ra.

Thanh Hà
#Va chạm xe trộn bê tông dưới cầu Long Biên #Ảnh hưởng giao thông khu vực Ngọc Thụy #Hành động ứng phó của lực lượng chức năng #Quy trình kiểm tra nồng độ cồn và ma túy #Biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn

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