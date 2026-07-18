Hơn 1/3 hộ dân nông thôn Quảng Trị ‘khát’ nước sạch

TPO - Hơn 35% hộ dân nông thôn tại Quảng Trị vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước sạch đạt quy chuẩn. Thực trạng này tập trung chủ yếu ở xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi hệ thống cấp nước tập trung còn thiếu hoặc xuống cấp.

Hơn 35% hộ dân chưa được dùng nước sạch đạt chuẩn

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX mới đây, vấn đề nước sạch nông thôn tiếp tục được đại biểu quan tâm, nhất là tại các xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hóa… những địa bàn nhiều năm đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch hoặc hệ thống cấp nước chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Hơn 1/3 người dân nông thôn của Quảng Trị vẫn đang dùng nước không đạt chuẩn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Trị, kết quả Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2025 cho thấy, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn trên địa bàn tỉnh mới đạt khoảng 64,3%.

Trong đó, 40,4% hộ sử dụng nước từ các công trình cấp nước tập trung, 23,9% sử dụng từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình. Đáng chú ý, 35,7% hộ dân vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước sạch đạt quy chuẩn.

Qua rà soát, nhu cầu đầu tư, nâng cấp hệ thống cấp nước sạch tập trung vẫn rất lớn, đặc biệt tại các địa bàn miền núi như Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành và Dân Hóa.

Theo ngành chức năng, đây là những khu vực có địa hình chia cắt, dân cư phân tán, nguồn nước thiếu ổn định theo mùa, chi phí đầu tư, vận hành cao, trong khi nhiều công trình hiện có đã xuống cấp hoặc quy mô nhỏ, không đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đề xuất đầu tư 2.520 tỷ đồng “giải cơn khát”

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở NN&MT tỉnh Quảng Trị đã tham mưu UBND tỉnh tổng hợp danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời đề xuất huy động nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn hợp pháp khác, khoảng 2.520 tỷ đồng để triển khai.

Thiếu nước sạch chủ yếu tập trung ở vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp.

Nguồn lực được ưu tiên cho các địa phương chưa có công trình cấp nước tập trung hoặc có tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch còn thấp, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực thường xuyên thiếu nước sinh hoạt.

Cùng với đó là nâng cấp, mở rộng các công trình còn khả năng khai thác để phát huy hiệu quả đầu tư và phát triển các hệ thống cấp nước liên xã, liên vùng phù hợp với quy hoạch.

Đối với các địa bàn Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành và Dân Hóa, Sở NN&MT đề xuất triển khai 5 dự án trọng điểm, gồm xây dựng mới cụm nhà máy nước Cà Roòng phục vụ xã Thượng Trạch, nhà máy nước Kim Điền công suất khoảng 5.000 m³/ngày đêm, nhà máy nước Hóa Tiến công suất 900 m³/ngày đêm, nhà máy nước Phúc Trạch công suất 2.200 m³/ngày đêm và duy tu, sửa chữa các công trình cấp nước trên địa bàn xã Dân Hóa.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027 sẽ hoàn thành Đề án phát triển cấp nước sạch tỉnh Quảng Trị, cập nhật hiện trạng và ưu tiên sửa chữa các công trình xuống cấp, đầu tư cấp bách tại những khu vực thiếu nước sinh hoạt.

Trước mắt, Quảng Trị ưu tiên nâng cấp, sửa chữa những công trình cấp nước hiện có để phục vụ người dân.

Giai đoạn 2027-2029, tỉnh sẽ triển khai các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, các dự án ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác, đồng thời mở rộng hệ thống cấp nước liên xã, liên vùng nhằm nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn theo mục tiêu đề ra.

Từ năm 2030, Quảng Trị đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu.