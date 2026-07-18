Nhiều trụ sở công dôi dư 'đắp chiếu'

TPO - Một số địa phương tại TP Đồng Nai để xảy ra lấn chiếm đất công kéo dài, chưa xây dựng đề án xử lý tài sản công, chi sai ngân sách Nhà nước, trong khi một số tài sản công đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được xử lý.

Ngày 18/7, thông tin từ Thanh tra TP Đồng Nai, qua thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố, đơn vị đã phát hiện nhiều tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý tài sản công.

Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũ tại phường Trấn Biên là tài sản dôi dư đã hư hỏng nặng nhưng chưa có biện pháp xử lý.

Theo Thanh tra TP Đồng Nai, toàn thành phố hiện có 272 cơ sở nhà, đất sau sắp xếp. Trong đó, 122 cơ sở đang được sử dụng, 150 cơ sở là tài sản dôi dư. Ngoài ra, 173 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 99 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh đó vẫn còn 14 cơ sở chưa hoàn thành việc tiếp nhận, bàn giao hồ sơ và tài sản trên thực tế do hồ sơ pháp lý của các đơn vị quản lý cũ chưa đầy đủ.

Đáng chú ý, có 3 trụ sở dôi dư đã bỏ không trên 12 tháng nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trong đó, Nhà kho Đại Phước do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý đã bị ba hộ dân lấn chiếm, xây dựng nhà cấp 4 trái phép. Hai cơ sở còn lại là Trung tâm Công tác xã hội cơ sở 3 và Trại Người có công tại xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa cũ), hiện do Sở Y tế quản lý và đang được đề xuất chuyển giao cho UBND phường Trấn Biên.

Qua kiểm tra hồ sơ tài chính, Thanh tra cũng phát hiện UBND phường Bình Phước đã sử dụng 144 triệu đồng để thanh toán chi phí thuê bảo vệ trụ sở trong 4 tháng đầu năm 2026 không đúng quy định. Theo cơ quan thanh tra, khoản kinh phí này được chuyển nguồn sau khi nhiệm vụ chi đã kết thúc, đồng thời không nằm trong dự toán ngân sách năm 2026 được cấp có thẩm quyền giao, vi phạm quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025.

Trung tâm Công tác xã hội cơ sở 3 được Sở Y tế đề xuất chuyển giao cho UBND phường Trấn Biên.

Kết luận thanh tra còn chỉ ra nhiều đơn vị chậm thực hiện các thủ tục quản lý tài sản công. Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND phường Hố Nai chưa lập, phê duyệt phương án xử lý đối với 13 cơ sở nhà, đất theo quy định. Riêng UBND phường Bình Phước vẫn chưa thể tiếp nhận thực tế 10 trụ sở dôi dư dù đã có quyết định điều chuyển, do thiếu hồ sơ gốc và nhiều cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một số địa phương như UBND phường Tân Phú, Đồng Tâm, Thọ Sơn, Định Quán, Bàu Hàm... cũng bị đánh giá chậm triển khai phương án xử lý tài sản dôi dư.

Thanh tra cũng phát hiện sai phạm trong việc khai thác tài sản công tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước (cũ). Từ năm 2012 đến tháng 7/2025, đơn vị đã cho thuê rạp chiếu phim trên cơ sở các văn bản chấp thuận chủ trương của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước cũ, nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt đề án theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Phường Bình Phước chưa thể tiếp nhận 10 trụ sở dôi dư dù đã có quyết định điều chuyển do thiếu thủ tục pháp lý.

Đối với khoản doanh thu phát sinh từ hoạt động cho thuê trong giai đoạn 2020-2025 với tổng số tiền 315 triệu đồng, đơn vị đã hạch toán trên sổ sách kế toán nhưng chưa thực hiện thủ tục phê duyệt, quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định.

Ngày 17/6, Chánh Thanh tra TP Đồng Nai ban hành quyết định thu hồi toàn bộ số tiền này để chờ xử lý nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 19/6, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã nộp đủ 315 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố chờ xử lý theo quy định.

Từ các vi phạm, tồn tại trên, Thanh tra Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đồng Nai xem xét, chỉ đạo, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến nghị, xử lý các vi phạm, tồn tại đã nêu và kết quả gửi về Thanh tra trước ngày 25/7.