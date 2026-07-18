Anh trai chông gai sau khủng hoảng

TPO - Anh trai chông gai đã trở lại với đoạn video teaser (trích đoạn, xem trước) cho đêm Công diễn một. Video nhanh chóng thu hút chú ý và vươn lên đứng nhì BXH thịnh hành tổng trên nền tảng YouTube.

Đơn vị tổ chức Anh trai chông gai trải qua một tuần dồn dập thông tin tiêu cực. Họ nhận làn sóng chỉ trích từ khán giả, liên quan đến kết quả ở đêm Công diễn hội ngộ và ồn ào về một số "anh tài". Đại diện Yeah1, CEO Ngô Thị Vân Hạnh đứng ra xin lỗi các nghệ sĩ và chia sẻ cụ thể các giải pháp khắc phục sau ồn ào.

Tiếp đó, Anh trai chông gai mùa 2 gặp biến động lớn khi một nghệ sĩ tuyên bố rút khỏi game show. Đơn vị tổ chức không còn cách nào khác ngoài việc thông báo hoãn phát sóng một tuần. 7 ngày trôi qua, Yeah1 cơ bản xử lý xong loạt vấn đề tồn đọng, sẵn sàng phát sóng trở lại game show theo kế hoạch vào tối 18/7.

Anh trai chông gai sau khủng hoảng

Yeah1 đã đúng khi nhanh chóng ra quyết định tạm dừng phát sóng. Họ có quá ít thời gian để khắc phục sự cố có nghệ sĩ rút lui, khi gần như hoàn thiện hậu kỳ cho tập 3, trước 2 ngày phát sóng theo lịch cố định hàng tuần. Anh trai chông gai mùa 2 dừng lại một tuần, chính là cách để chương trình chậm lại một bước và vực dậy sau làn sóng chỉ trích từ khắp nơi dồn về.

Khán giả hoàn toàn rạch ròi về chuyển động của Anh trai chông gai. Họ vẫn nhắc đi nhắc lại những điểm chưa được sau vòng Công diễn hội ngộ, là bảng xếp hạng dựa trên điểm hỏa lực đang có vấn đề. Một số anh trai được ưu ái nổi lên, trong khi tiết mục trình diễn chưa đủ ấn tượng và ngược lại.

Ở chiều hướng khác, khán giả cảm thông cho games show vì sự cố bất ngờ. Tất cả đều hiểu, một khi có nghệ sĩ rút lui đột ngột, ê-kíp sản xuất phải rà soát toàn bộ khâu hậu kỳ hình ảnh, vì trọn vẹn Công diễn một đã hoàn thành xong từ trước. Số đông khán giả đã ủng hộ game show xử lý trọn vẹn các khâu trong một tuần và chờ đợi tập phát sóng thứ 3.

Hình ảnh mới nhất của Anh trai chông gai.

Anh trai chông gai trở lại với teaser video cho Công diễn một. Sự tích cực trở lại với chương trình khi khán giả chờ đợi vào cuộc chiến khốc liệt đầu tiên xoay quanh thông điệp "chiến thì chiến".

Đội hình "anh tài" mùa 2 còn lại 33 người. Với ê-kíp sản xuất, trong cái rủi vẫn có cái may khi nghệ sĩ rút lui từ trước Công diễn một. Sự xáo trộn chỉ đến từ khâu xử lý hình ảnh. Thứ tự điểm hỏa lực trên BXH không ảnh hưởng nhiều. Nghệ sĩ rút lui cũng không làm xáo trộn các tiết mục ở Công diễn, sẽ kéo theo nhiều thứ tiêu cực cho tính toán về sau của Anh trai chông gai 2.

33 "anh tài" chia thành 8 đội đại chiến ở Công diễn một. Huỳnh Lập, Jun Phạm, Đông Hùng, Neko Lê, BB Trần, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng và Hoàng Tôn. Đội hình Hoàng Tôn rất mạnh ở vòng này khi quy tụ Thỏ, Hà An Huy, Hồ Đông Quang và Osad. Hoàng Dũng nắm trong tay cũng toàn ngựa chiến với Thơm, Vương Anh Tú, Hoàng Rob và Cheng.

Tiếp đó là đội của Đinh Mạnh Ninh, quy tụ Trịnh Thăng Bình, It's Charles, Will và Đại Nghĩa. Đây sẽ là đêm Công diễn bản lề để Anh trai chông gai bứt phá và cũng chính là nơi có tiềm năng tạo nhiều bản hit nhất.

Ai đang hot ở Anh trai chông gai

Game show tạm dừng một tuần là lúc để nhìn nhận chính xác độ hot của các "anh tài". Khi game show lên sóng, các tiết mục ra lò nóng hổi, các nghệ sĩ thay nhau chiếm sóng mạng xã hội. Đến một tuần gần nhất, có sự phân lọc rõ về sức hút của từng anh tài dựa theo sự duy trì sức nóng truyền thông và khả năng giữ nhiệt của ca khúc.

Bộ ba Hà An Huy, Cheng và Thơm phủ sóng mạng xã hội mạnh nhất. Hà An Huy đã thật sự bứt phá để đứng trong tốp đầu nghệ sĩ Việt được bàn luận nhiều nhất hiện tại. Sau 2 tuần, sân khấu solo của quán quân Vietnam Idol vẫn nằm trong tốp 10 thịnh hành âm nhạc.

Hà An Huy và Thơm hot nhất chương trình.

Chỉ từ một bước đệm từ Anh trai chông gai, Hà An Huy bắt đầu kín lịch chạy show. Ca khúc Nhứt tiềm thức ngày càng phủ sóng trên các nền tảng - một ca khúc hồi sinh và cả sự nghiệp của một ca sĩ được nâng tầm. Cách Hà An Huy tỏa sáng có nhiều điểm tương đồng với Soobin Hoang Sơn ở Anh trai mùa một.

Cheng không được chú ý nhiều ở thời đểm tập 2 Anh trai chông gai phát sóng. Sau đó, phân đoạn của nam ca sĩ trong tiết mục nhóm, bên cạnh It's Charles và Thai VG bất ngờ "viral" trên mạng xã hội. Cheng đã chinh phục khán giả với khả năng sáng tác/hát/rap, đưa màu sắc dân gian đương đại vào tiết mục đậm chất cảm hứng ở Anh trai chông gai.

Sau cùng là Thơm (Da LAB), người bứt phá mạnh nhất để thành hiện tượng của cả làng giải trí Việt. Điểm mạnh của Thơm là cá tính âm nhạc, chất giọng "dị biệt". Nam ca sĩ tỏa ra năng lượng tích cực và biết cách pha trò để tiếp tục thu hút chú ý trên mạng xã hội.

Âm nhạc của Anh trai chông gai, kết hợp cùng Tinh hà say hi tạo nên cơn sốt trên đường đua âm nhạc. Tinh hà say hi đã hoàn thành Công diễn đầu tiên, tạo nên đường đua kịch tính với tập 2 của Anh trai chông gai. Tối nay, các anh trai, anh tài cùng lên sóng và đây là lúc để game show nhà Yeah1 bứt phá trở lại.