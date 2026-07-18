‘Học kỳ thứ 3’ của sinh viên Quốc tế ở vùng cao Mường La

TPO - Không phải những phòng học điều hòa hay nhịp sống hối hả của đô thị, mùa hè của 30 chiến sĩ tình nguyện Trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) đã bắt đầu bằng những đôi tay lấm lem bùn đất, bằng tiếng ê a học bài của trẻ nhỏ vùng cao và bằng một tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Đặt chân đến xã Mường La (Sơn La) sau lễ ra quân Mùa Hè Xanh khí thế ở Hà Nội, Đội SVTN Trường Quốc tế đối mặt với một "bài kiểm tra" khắc nghiệt từ thiên nhiên. Những trận mưa lũ lớn vừa đi qua để lại một Mường La ngổn ngang. Bùn đất tràn vào nhà dân, trường học; cành cây gãy đổ chắn lối…

Kế hoạch của đội nhanh chóng được điều chỉnh phù hợp với sự định hướng, “đặt hàng” từ cơ sở. “Học kỳ thứ 3” của những bạn trẻ tuổi đôi mươi chính thức bắt đầu với việc thu dọn bùn đất, chung tay giúp người dân ổn định đời sống.

Ngô Tạ Gia Bách – sinh viên năm 2 ngành Công nghệ tài chính và kinh doanh số, Đội trưởng Đội SVTN trường Quốc tế chia sẻ, cả đội thống nhất cao ưu tiên những phần việc cấp thiết dọn dẹp vệ sinh, thu dọn bùn đất; đồng thời quyết tâm sớm triển khai hoạt động chuyên môn như lớp học văn hóa hè, sinh hoạt thiếu nhi.

Đội SVTN trường Quốc tế tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ ở xã Mường La. Ảnh: CTV

Ngày tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ của đội được khởi động từ 5h sáng, khi sương mờ còn giăng trên những đỉnh núi ở Mường La. Đội chia thành từng nhóm nhỏ, tỏa ra các khu vực từ trường học, nhà văn hóa, các tuyến đường còn ngập bùn.

Công việc nặng nhọc nhất là xúc bùn, vận chuyển đất đá, thu dọn các cành cây lớn đổ gãy. Dưới cái nóng ẩm sau mưa, mồ hôi đầm đìa trên những gương mặt còn rất trẻ, thấm đẫm vào màu áo xanh tình nguyện. Dù vậy, các “áo xanh” vẫn sát cánh cùng người dân, góp sức giúp cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

Từ “buổi học” nơi thực tế, Đoàn Thế Dương – sinh viên khoa Kinh tế quản lý, thành viên nhóm văn hóa hè, ấn tượng với tinh thần của người dân địa phương. “Tôi ngưỡng mộ những con người chất phác và kiên cường nơi đây. Khi cùng làm việc với bà con, tôi cảm nhận rõ sự lạc quan của họ, dù nhà cửa đã bị đất đá sạt lở gây tổn hại đáng kể. Điều ấy càng thôi thúc tôi muốn góp sức mình để giữ gìn tinh thần ấy và bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên của Mường La".

Ánh sáng văn hóa và nụ cười trẻ thơ

Cùng với những lớp bùn được thu gom, cảnh quan môi trường được dọn dẹp, những thành viên của đội tình nguyện khẩn trương triển khai lớp học văn hóa hè ở điểm trường Tiểu học - THCS Mường Trai ở bản Mường Trai. Ngày khai giảng, lớp học đã thu hút hơn 100 em nhỏ tham gia.

Lớp văn hóa hè thu hút được đông các em học sinh tham gia. Ảnh: CTV

Bách cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và phụ huynh, nắm chắc tình hình thời tiết trước mỗi buổi học. Với các bạn sinh viên, mỗi nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ là phần thưởng, là những “điểm 10” trong kỳ học đặc biệt nơi núi rừng Mường La.

Theo Ngô Tạ Gia Bách, đội bố trí 7 thành viên luân phiên đứng lớp theo chuyên đề. Để bảo đảm chất lượng, không khí “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, lớp văn hóa hè được xây dựng theo hướng vừa học vừa chơi.

Nội dung bao gồm ôn tập kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục về bảo vệ môi trường, phòng chống đuối nước, an toàn giao thông, kỹ năng phòng tránh thiên tai và tổ chức các trò chơi, hoạt động trải nghiệm giúp các em phát triển toàn diện.

Lớp học văn hóa hè mang kiến thức, niềm vui cho các em nhỏ. Ảnh: CTV

Đến nay, những “giáo viên trẻ” như Đoàn Thế Dương và thành viên nhóm văn hóa hè bên cạnh giới thiệu, truyền cảm hứng học tiếng Anh – ngoại ngữ, đã chia sẻ việc nhận diện và cách phòng chống tai nạn thương tích thông qua các trò chơi, vận động.

"Chúng tôi chuẩn bị những kiến thức thật gần gũi, dễ hiểu nhưng phải hiệu quả. Thông qua các trò chơi, tình huống thực tế, các em không chỉ hào hứng mà còn nhận thức được sự nguy hiểm của thiên tai và các tệ nạn. Thấy các em hưởng ứng, tôi và cả team cảm thấy rất tự hào vì đã góp phần bảo vệ những mầm non của Tổ quốc nơi đây", Dương nói.