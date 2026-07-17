Thái Nguyên có tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

TPO - Chị Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 17/7, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (thứ hai từ trái sang) được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên.

Với đa số phiếu tán thành, chị Nguyễn Thị Hải Yến - Ủy viên BTV Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn cũng xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.