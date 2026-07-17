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Giới trẻ

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Phát động Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia về trí tuệ nhân tạo

Châu Linh Châu Linh

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo năm 2026, mở ra sân chơi công nghệ hấp dẫn cho học sinh, sinh viên từ 12 - 22 tuổi trên toàn quốc.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo năm 2026 nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng thời, cuộc thi cũng tạo sân chơi trí tuệ, khoa học và sáng tạo dành cho học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc để phát hiện, bồi dưỡng sớm các tài năng trẻ trong lĩnh vực AI, khoa học dữ liệu và công nghệ số.

Thông qua nội dung thi, cuộc thi góp phần rèn luyện, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán thực tiễn bằng AI; qua đó định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, thanh niên trong bối cảnh AI đang phát triển mạnh mẽ và tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

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Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Vòng Chung kết Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics. Ảnh: Dương Triều

Thí sinh tham gia Cuộc thi là học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trường cao đẳng, đại học, học viện hoặc công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 12 - 22 trên toàn quốc.

Cuộc thi có 3 bảng, bao gồm bảng A dành cho học sinh THCS hoặc độ tuổi tương đương; bảng B dành cho học sinh THPT hoặc độ tuổi tương đương; bảng C dành cho sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học, học viện hoặc thí sinh ở độ tuổi tương đương.

Trường hợp thí sinh không thuộc cơ sở giáo dục nêu trên, đang học ở nước ngoài, học theo hình thức trực tuyến, bảo lưu kết quả học tập hoặc không có xác nhận cấp học tương ứng, Ban Tổ chức căn cứ độ tuổi tại thời điểm hết hạn đăng ký để xếp bảng theo nguyên tắc: từ 12 đến 15 tuổi tham gia Bảng A; từ 16 đến 18 tuổi tham gia Bảng B; từ 19 đến 22 tuổi tham gia Bảng C.

Theo đó, các tỉnh, thành Đoàn phổ biến kế hoạch và thể lệ cuộc thi đến các trường THCS, THPT, cao đẳng, đại học, học viện trên địa bàn và đăng ký đội tuyển theo đối tượng và thời gian quy định. Các tỉnh, thành Đoàn gửi hồ sơ đăng ký đội tuyển tại địa chỉ ai.tainangviet.vn trước ngày 30/9/2026.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Chương trình huấn luyện chuyên đề gồm các hoạt động tập huấn, hội thảo chuyên đề, tọa đàm phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo xây dựng, nhằm trang bị cho thí sinh những kiến thức nền tảng AI trước khi bước vào vòng thi Khu vực để phát triển sản phẩm.

Châu Linh Châu Linh
#trí tuệ nhân tạo #cuộc thi sáng tạo #đổi mới sáng tạo #học sinh sinh viên #khoa học công nghệ #AI Việt Nam #sáng tạo trẻ #Trung ương Đoàn

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