'Áo xanh' lên đường đến những vùng khó Gia Lai

TPO - 11 đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh của Gia Lai lên đường thực hiện nhiệm vụ tại 10 xã, ưu tiên các địa bàn biên giới và vùng khó khăn.

Ngày 17/7, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức ra quân các đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2026.

Theo kế hoạch, có 11 đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh, thực hiện nhiệm vụ tại 10 xã trên địa bàn Gia Lai. Trong đó, 8 đội sẽ hỗ trợ tại 7 xã biên giới, 3 đội còn lại sẽ thực hiện nhiệm vụ tại các xã vùng sâu, vùng xa và địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tham gia các đội hình là lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội tỉnh; sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn cùng đoàn viên, thanh niên thuộc các cơ sở Đoàn và Tỉnh Đoàn Gia Lai.

Anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Tại buổi gặp mặt, động viên các đội hình trước khi lên đường làm nhiệm vụ, anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai, nhấn mạnh: Qua nhiều năm triển khai, chương trình Thanh niên tình nguyện hè đã trở thành một trong những dấu ấn, thương hiệu của tổ chức Đoàn. Việc đông đảo đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia các đội tình nguyện chuyên ngành đã thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Theo đó, để các đội hình hoàn thành tốt nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đề nghị thường trực các đội thường xuyên trao đổi, phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời nắm bắt tình hình, bảo đảm việc triển khai các hoạt động được thông suốt, hiệu quả.

Các đội cũng cần xây dựng nội quy, quy chế hoạt động rõ ràng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, yếu tố an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu; đồng thời cần chú ý đến phong tục của từng địa phương để tạo sự gần gũi, gắn kết với người dân.

Tặng quà cho các đội Thanh niên tình nguyện chuyên ngành lên đường về các xã thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Trương Định

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Gia Lai lưu ý, mọi công trình, phần việc thanh niên phải hướng đến hiệu quả thực chất, đáp ứng nhu cầu của địa phương, tránh phô trương, hình thức hoặc triển khai dàn trải. Các đội cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lan tỏa hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện, góp phần xây dựng niềm tin và tình cảm tốt đẹp của người dân đối với tổ chức Đoàn.

Tại buổi gặp mặt, chị Bùi Thị Thanh Loan - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn Nam, bày tỏ: Đây là nhiệm vụ đầy ý nghĩa, đồng thời là niềm vinh dự, cơ hội để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm và sáng tạo. Trên tinh thần đó, các thành viên trong đội sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng thích nghi với điều kiện thực tế tại địa phương để triển khai hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên.