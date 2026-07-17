Điều kiện để sinh viên nhận học bổng 'Vững tương lai'

TPO - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai học bổng “Vững tương lai” năm học 2025 - 2026 nhằm giúp sức, hỗ trợ học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập và có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, học bổng “Vững tương lai" tiếp tục triển khai xét duyệt kết quả học tập năm học 2024 - 2025 của các hồ sơ đạt học bổng loại A năm học 2023 - 2024 để tiến hành trao năm thứ 3 của học bổng.

Cụ thể, nhóm học bổng dành cho học sinh, sinh viên tiêu biểu có 100 suất học bổng trị giá 5.000.000/suất. Nhóm học bổng dành cho sinh viên tài năng công nghệ có 120 suất, trị giá 5.000.000/suất (sinh viên xuất sắc thuộc các chuyên ngành công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21 Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược).

Đối với nhóm học bổng thường niên, loại B có 460 suất học bổng trị giá 5.000.000/suất dành cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu (ưu tiên học sinh, sinh viên đạt các danh hiệu học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện, sinh viên 5 tốt tiêu biểu và Sao Tháng Giêng năm 2025, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).

Loại A có 130 suất học bổng trị giá 20.000.000 đồng/suất dành cho học sinh, sinh viên đạt đủ tiêu chuẩn loại B, đồng thời có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong một trong các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật, thể dục thể thao; và/ hoặc là thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện (không nhất thiết là sinh viên năm nhất); và/ hoặc là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý chí, nghị lực vươn lên.

T.Ư Hội SVVN trao tặng học bổng Vững tương lai năm 2025.

Điều kiện xét duyệt học bổng: Điều kiện xét chọn học bổng loại B - Điều kiện chung + Đối với sinh viên: điểm học tập quá trình tại trường trong năm học 2025 - 2026 đạt tối thiểu 3.2 (trên thang điểm 4); 8.0 (trên thang điểm 10). Điểm rèn luyện xếp loại Tốt, không vi phạm kỷ luật, đạo đức. + Đối với học sinh: Điểm học tập trong quá trình tại trường trong năm học 2025 - 2026 đạt tối thiểu 8.0. Điểm rèn luyện xếp loại Tốt, không vi phạm kỷ luật, đạo đức. - Tiêu chuẩn ưu tiên: + Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Gia đình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, mồ côi cha, mẹ; có cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc bản thân bị bệnh hiểm nghèo, bị khuyết tật…). + Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”,“Học sinh 3 tốt”,“Học sinh 3 rèn luyện” từ cấp tỉnh, thành phố trở lên. + Được khen thưởng về các thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, các giải thưởng về thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh, thành phố trở lên trong năm học 2025 - 2026. + Có thành tích trong công tác Đoàn, Hội và phong trào học sinh, sinh viên năm học 2025 - 2026 cấp tỉnh, thành phố trở lên. Điều kiện xét chọn học bổng loại A + Đạt đủ tiêu chuẩn nhận học bổng loại B. + Đặc biệt ưu tiên đối tượng là sinh viên là thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện (không bắt buộc là sinh viên năm nhất). + Cơ quan thường trực sẽ xét duyệt, đánh giá để lựa chọn các hồ sơ học sinh, sinh viên ưu tú, có thành tích vượt bậc và/ hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, thông qua phỏng vấn để xét chọn trao học bổng Vững tương lai loại A. + Đối với học sinh, sinh viên có nguyện vọng theo đuổi nghệ thuật, thể dục thể thao chuyên nghiệp hoặc đang theo học tại các trường đào tạo về nghệ thuật, thể dục thể thao chuyên nghiệp: Học lực đạt từ loại Khá trở lên và đạt giải thưởng, danh hiệu chuyên môn cấp quốc gia, quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật tại địa phương và quốc gia.

Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc lựa chọn, gửi hồ sơ đề nghị trao học bổng trước ngày 15/9/2026 về địa chỉ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, email vungtuonglai@vsds.vn.