Tuổi trẻ Quân khu 3 sáng tạo trong hoạt động Đoàn

TPO - 36 cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 14.000 đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 3 tham gia Hội thi "Cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ 2026" với nhiều phần thi sáng tạo, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật... tạo hiệu ứng tuyên truyền cao.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 vừa tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ lực lượng vũ trang quân khu năm 2026 với chủ đề “Bản lĩnh – Trí tuệ - Sáng tạo – Khát vọng – Cống hiến” nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn để đội ngũ cán bộ Đoàn trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu 3 giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng công tác. Đồng thời, là dịp đánh giá chất lượng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham gia hội thi năm nay, có 36 cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho hơn 14.000 đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang quân khu và đơn vị kết nghĩa.

Trong hai ngày diễn ra hội thi, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi: Kiến thức, kỹ năng cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên trẻ. Trong đó, nhiều thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối phần thi kiến thức.

Phần thi kỹ năng cán bộ Đoàn, các thí sinh đã chủ trì buổi tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề, chủ trì tọa đàm… với phương án phù hợp, sát với tâm lý đoàn viên, thanh niên, có sức thuyết phục cao.

Trong phần thi tuyên truyền viên trẻ, các thí sinh đã xây dựng nhiều kịch bản có tính logic sâu sắc giữa lý luận thực tiễn với đối tượng tuyên truyền, gắn với đơn vị. Nội dung được thể hiện phong phú, dàn dựng công phu, kết hợp khéo léo hình thức tuyên truyền trực quan (khẩu hiệu, video, đạo cụ) với các loại hình nghệ thuật như: hát, múa, thơ, nhạc… tạo hiệu ứng tuyên truyền cao.

Đặc biệt là thí sinh thể hiện được kỹ năng thuyết trình tự tin, lôi cuốn, sáng tạo, kết hợp các loại hình nghệ thuật, các hình thức thể hiện mang đậm màu sắc tuổi trẻ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số nâng cao chất lượng tuyên truyền.

Kết thúc 2 ngày hội thi, ban tổ chức đã trao chứng nhận danh hiệu “Cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên giỏi” cho 18 thí sinh; Bộ Tư lệnh Quân khu 3 trao bằng khen cho 1 thí sinh đạt giải nhất, 2 thí sinh giải nhì, 3 thí sinh đạt giải ba và 4 bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Trung tướng Khúc Thành Dư – Phó Chính ủy Quân khu 3 yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang quân khu cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ.

Trọng tâm là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về công tác thanh niên. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào “3 tiên phong, quyết thắng”. Xây dựng tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên đảm bảo số lượng, chất lượng. Cán bộ Đoàn các cấp phải thực sự là hạt nhân chính trị, tiên phong, gương mẫu trong học tập, công tác và rèn luyện.