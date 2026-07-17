Gần 100 sinh viên Bắc Ninh mang ‘Mùa hè xanh’ lên vùng biên giới

TPO - Gần 100 sinh viên tỉnh Bắc Ninh đã mang màu áo xanh tình nguyện đến xã biên giới Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, thực hiện hàng loạt công trình an sinh trị giá hơn 100 triệu đồng, lan tỏa tinh thần xung kích, sẻ chia vì cộng đồng.