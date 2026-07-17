Gần 100 sinh viên Bắc Ninh mang ‘Mùa hè xanh’ lên vùng biên giới

TPO - Gần 100 sinh viên tỉnh Bắc Ninh đã mang màu áo xanh tình nguyện đến xã biên giới Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, thực hiện hàng loạt công trình an sinh trị giá hơn 100 triệu đồng, lan tỏa tinh thần xung kích, sẻ chia vì cộng đồng.
Trong 2 ngày 15 - 16/7, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè Xanh” năm 2026 tại xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với sự tham gia của gần 100 sinh viên đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.
Hoạt đồng tình nguyện giúp các bạn sinh viên thêm trưởng thành và chia sẻ với những khó khăn của người dân địa phương.
Màu áo xanh tình nguyện thấm đẫm mồ hôi trên cánh đồng lúa vùng biên giới.
Sinh viên tình nguyện tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ làm đường giao thông tại xã Cao Lộc.
Điểm nhấn của chương trình là lễ bàn giao công trình “Tuyến đường Thanh niên” trị giá 20 triệu đồng; trao tặng công trình “Điểm vui chơi cho em” cùng bộ loa di động tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Yên, xã Cao Lộc với tổng trị giá 30 triệu đồng. Tổng nguồn lực thực hiện các hoạt động trong chiến dịch đạt hơn 100 triệu đồng.