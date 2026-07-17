Sinh viên Bắc Ninh mang ‘Mùa hè xanh’ lên vùng biên giới

TPO - Gần 100 sinh viên tỉnh Bắc Ninh đã mang màu áo xanh tình nguyện đến xã biên giới Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, thực hiện hàng loạt công trình an sinh trị giá hơn 100 triệu đồng, lan tỏa tinh thần xung kích, sẻ chia vì cộng đồng.

Trong 2 ngày 15 - 16/7, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè Xanh” năm 2026 tại xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với sự tham gia của gần 100 sinh viên đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Sinh viên Bắc Ninh gặt lúa giúp người dân ở xã biên giới Cao Lộc.

Với hành trang là trái tim nhiệt huyết, khối óc sáng tạo và đôi bàn tay sẵn sàng hành động, tuổi trẻ﻿ Bắc Ninh đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về vùng biên giới.

Chiến dịch “Mùa hè Xanh” lần này là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè﻿.

Tuốt lúa giúp bà con.

Hoạt đồng tình nguyện giúp các bạn sinh viên thêm trưởng thành và chia sẻ với những khó khăn của người dân địa phương.

Màu áo xanh tình nguyện thấm đẫm mồ hôi trên cánh đồng lúa vùng biên giới.

Sinh viên tình nguyện tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ làm đường giao thông tại xã Cao Lộc.

Điểm nhấn của chương trình là lễ bàn giao công trình “Tuyến đường Thanh niên” trị giá 20 triệu đồng; trao tặng công trình “Điểm vui chơi cho em” cùng bộ loa di động tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Yên, xã Cao Lộc với tổng trị giá 30 triệu đồng. Tổng nguồn lực thực hiện các hoạt động trong chiến dịch đạt hơn 100 triệu đồng.

Màu áo xanh﻿ tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Ninh để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương.

Gần 3.000 sinh viên Đại học Trà Vinh ra quân tình nguyện hè

Ngày 17/7, Đoàn Thanh niên Đại học Trà Vinh (TVU) làm lễ xuất quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Gần 3.000 chiến sĩ áo xanh sẽ đồng loạt về các địa bàn trọng điểm để tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

25 năm giữ vững ngọn lửa tình nguyện

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Thạch Thị Dân - Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh (TVU) khẳng định, mỗi mùa chiến dịch hè về là thời điểm tuổi trẻ nhà trường lại bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết, thôi thúc những bước chân háo hức lên đường. "Đây không chỉ một chiến dịch, mà là hành trình của tuổi trẻ, mang khát vọng dựng xây quê hương và sẻ chia với cộng đồng", bà Dân nói.

TS. Thạch Thị Dân - Phó Giám đốc Đại học Trà Vinh phát biểu.

Theo bà Thạch Thị Dân, hơn 25 năm triển khai chiến dịch Mùa hè xanh, ngần ấy năm màu áo xanh TVU in đậm dấu ấn trong lòng người dân, qua các công trình ý nghĩa, như: Xây nhà tình thương, nâng cấp hạ tầng nông thôn, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường... Với nguồn kinh phí hơn 500 triệu đồng/năm cho các hoạt động tình nguyện mùa hè xanh.

Để chiến dịch năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất, bà Dân đề nghị, Ban Chỉ huy và toàn thể chiến sĩ quán triệt sâu sắc cho đoàn viên, sinh viên nắm vững, thực hiện tốt nội quy chiến dịch đề ra. Cùng với khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết, tình nguyện của thanh niên toàn trường trong giai đoạn mới, bằng những hành động, việc làm thiết thực.

Đặc biệt, lãnh đạo Đại học Trà Vinh lưu ý, đảm bảo tuyệt đối tính an toàn và kỷ luật, chấp hành đầy đủ quy định liên quan trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Lấy chuyên môn làm sản phẩm tình nguyện

Chị Phạm Lê Phương Thảo - Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Trà Vinh cho biết, với tinh thần “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, nguyên tắc “Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, các chiến sĩ sẽ trực tiếp cắm chốt tại các địa bàn tình nguyện.

Năm nay, chiến dịch tình nguyện hè của sinh viên Đại học Trà Vinh diễn ra từ ngày 18/7 - 12/8, tại 4 xã, phường: Ba Tri, Tiểu Cần, Phong Thạnh, Trường Long Hòa, với sự tham gia của gần 3.000 sinh viên.

Các bạn sinh viên sẽ trực tiếp tham gia chuỗi hoạt động cao điểm gồm: Chiến dịch Mùa hè xanh, Ngày thứ Bảy tình nguyện và Chủ nhật xanh.

Theo chị Thảo, năm nay, các bạn sinh viên sẽ tham gia các hoạt động có thể phát huy tối đa năng lực chuyên môn của mình, như: Đội hình Tuyên truyền phòng, chống đuối nước và dạy bơi; đội hình Xây dựng hạ tầng nông thôn; đội hình Chuyển giao khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo; đội hình Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; đội hình Dạy tiếng Anh, Đội hình Mùa hè xanh số…

"Hè tình nguyện là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, cống hiến cho cộng đồng. Qua đây còn giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống. Cùng đó, tổ chức Đoàn sẽ phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp”, chị Thảo nói.

Ban Giám đốc Đại học Trà Vinh trao thư cảm ơn các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của trường.

Các đội hình sinh viên thao gia chiến dịch tình nguyện hè.