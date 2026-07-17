Khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XIII: Xem xét, thông qua 10 văn kiện quan trọng

TPO - Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai khóa XIII, xem xét thảo luận và thông qua 10 nội dung văn kiện quan trọng định hướng trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, có Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Quy chế bầu cử trong Đoàn; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XIII diễn ra với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn.

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ hai, khóa XIII. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, hội nghị xem xét thảo luận và thông qua 10 nội dung văn kiện quan trọng định hướng trong cả nhiệm kỳ.

Cụ thể là Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp thu hoàn chỉnh sau các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ý kiến phát biểu góp ý của các đại biểu tại đại hội; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khóa XIII.

Cùng đó là Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2026; Quy chế bầu cử trong Đoàn; Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; phân công công tác đối với các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII; Điều lệ Đội sửa đổi bổ sung; thành lập Hội đồng Đội Trung ương khóa X.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Nhấn mạnh vai trò Ban Chấp hành T.Ư Đoàn - cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc, anh Huy đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến đi thẳng vào các vấn đề để giúp cho các tài liệu của hội nghị hoàn thiện nhất.

Trao đổi định hướng trao đổi, góp ý tại hội nghị, anh Huy cho biết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII đã cập nhật bổ sung nhiều nội dung tập trung vào hai nhóm.

Thứ nhất, cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tăng cường tuyên truyền giáo dục, phát triển toàn diện thanh niên, đẩy mạnh học tập suốt đời, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng Đoàn vững mạnh.

Thứ hai là cụ thể hóa ý kiến của đại biểu đại hội, bổ sung các nhiệm vụ giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển và bồi dưỡng tài năng trẻ, thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển thanh niên toàn diện, hoàn thiện công tác cán bộ, tổ chức Đoàn, chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát và công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Anh Huy nêu rõ, Chương trình hành động được xây dựng rõ giải pháp và có tính hành động, theo tinh thần “3 dễ, 3 rõ, 3 đo"; có các danh mục hoạt động lớn, các văn bản cần ban hành. Anh Huy đề nghị các đại biểu xem xét và cho ý kiến.

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Xuân Tùng

Về chương trình làm việc toàn khóa, theo anh Huy, được xây dựng gồm 21 hội nghị Ban Thường vụ và 12 hội nghị Ban Chấp hành. Đây là bộ khung điều hành hệ thống trong suốt 5 năm tới. Anh Huy đề nghị, hội nghị cho ý kiến về tiến độ sơ kết, tổng kết các chủ trương nghị quyết của Đảng, Chính phủ.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị, hội nghị xem xét việc lựa chọn các chuyên đề trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong thời gian tới, như đề án phát triển Đoàn, Hội trong khu công nghiệp, khu chế xuất, trường ngoài công lập; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn địa bàn dân cư; nâng cao năng lực số, khởi nghiệp.

Anh Huy cũng đề nghị hội nghị thảo luận liên quan đến quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, như thống nhật thuật ngữ và vai trò chỉ đạo của Thường trực Ủy ban Kiểm tra; bổ sung thẩm quyền giao cho Thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn…

Theo báo cáo trình hội nghị, trọng tâm công tác Đoàn 6 tháng cuối năm 2026 tiếp tục thực hiện 12 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đoàn XII; đồng thời triển khai 13 chỉ tiêu mới theo Nghị quyết Đại hội Đoàn XIII để định hướng cho Đoàn cấp tỉnh thực hiện. Giữ nguyên hai nhiệm vụ đột phá theo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, gồm đột phá về chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức và hoạt động của Đoàn; đột phá trong đổi mới phương thức triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động của Đoàn.