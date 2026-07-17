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Thành lập Hội đồng Đội Trung ương khóa X, giai đoạn 2026 - 2031

Xuân Tùng

TPO - Tại hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ hai, khóa XIII đã công bố quyết định thành lập Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh khóa X, giai đoạn 2026 – 2031. Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XIII diễn ra với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Cùng dự có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn.

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Anh Nguyễn Tường Lâm trình bày đề án Hội đồng Đội T.Ư khóa X và nhân sự tham gia Hội đồng Đội T.Ư khóa X. Ảnh: Xuân Tùng

Hội nghị đã nghe báo cáo và tiến hành bỏ phiếu thông qua đề án Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng Đội T.Ư) khóa X; đề án nhân sự Hội đồng Đội T.Ư khóa X. Theo đó, Hội đồng Đội T.Ư khóa X gồm 40 thành viên.

Tại Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã thống nhất danh sách 30 anh, chị tham gia Hội đồng Đội T.Ư khóa X. Trong thời gian tới, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục kiện toàn.

Chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

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Anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng chị Hồ Hồng Nguyên và anh Hoàng Thái Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Tham gia Hội đồng Đội T.Ư khóa X có lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn có liên quan trực tiếp công tác Đội và phong trào thiếu nhi, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; cán bộ Đoàn, Đội tại cơ sở; các chuyên gia về công tác Đội, tâm lý trẻ em, pháp lý, thể chất - dinh dưỡng trẻ em, nhà văn, nghệ sĩ, vận động viên có uy tín với thiếu nhi.

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Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Hội đồng Đội T.Ư khóa X. Ảnh: Xuân Tùng

Hội đồng Đội T.Ư khóa X được thành lập đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn đặt ra hiện nay; góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác Đội, phong trào thiếu nhi và chăm lo, giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng trong tình hình mới.

Hội đồng Đội T.Ư khóa X có số lượng và cơ cấu mở rộng, liên ngành, đa lĩnh vực nhưng tinh gọn, hiệu quả để đảm bảo tính toàn diện; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, sự tham gia hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, cá nhân, chuyên gia ở các lĩnh vực liên quan tới công tác thiếu nhi, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tăng tỷ lệ cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cơ sở, chuyên gia trẻ em, chuyển đổi số, giáo dục, tâm lý trong Hội đồng Đội T.Ư.

Xuân Tùng
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