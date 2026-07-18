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Giới trẻ

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Thủ lĩnh Đoàn học cách 'gỡ rối' tâm lý học sinh

Giang Thanh

TPO - Không chỉ được học cách nhận diện sớm bất ổn tâm lý, các thủ lĩnh Đoàn trường học ở Đà Nẵng còn được chuyên gia trang bị kỹ năng lắng nghe, kết nối và hỗ trợ học sinh "gỡ rối" khi gặp các áp lực học đường.

Ngày 18/7, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF Việt Nam) tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho cán bộ phụ trách công tác Đoàn tại các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung cấp chuyên nghiệp (GDTX – TCCN) trên địa bàn.

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Với sự hỗ trợ của chuyên gia, các thủ lĩnh Đoàn trường học ở Đà Nẵng được trang bị các kỹ năng "gỡ rối" tâm lý cho học sinh.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên thành phố. Chương trình tập huấn có sự tham gia của gần 100 anh chị thủ lĩnh Đoàn tại các trường THPT, PTDTNT, trung tâm GDTX – TCCN.

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ Đoàn trường học được trang bị kiến thức nền tảng về sức khỏe tâm thần học đường, kỹ năng nhận diện các dấu hiệu khó khăn tâm lý, cách hỗ trợ ban đầu và xây dựng môi trường học tập tích cực, an toàn.

Qua đó, tổ chức Đoàn thực sự trở thành người bạn đồng hành, hỗ trợ học sinh vượt qua những áp lực học tập, tâm lý lứa tuổi và triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần tại đơn vị.

Chương trình gồm 2 chuyên đề trọng tâm để cung cấp kiến thức và phương pháp hỗ trợ tâm lý cho học sinh cùng các hoạt động giúp các thủ lĩnh Đoàn rèn luyện kỹ năng, nâng cao tinh thần làm việc nhóm…

Chuyên đề “Tổng quan về sức khỏe tâm thần, nhận diện sớm các vấn đề tâm lý và phòng ngừa hiệu quả các vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh THPT” tập trung cung cấp kiến thức về sức khỏe tâm thần, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi THPT, kỹ năng nhận diện sớm các dấu hiệu bất ổn tâm lý và các giải pháp phòng ngừa trong môi trường học đường.

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Các chuyên đề được chia sẻ thông qua nhiều hoạt động tương tác, trò chơi tình huống và thảo luận nhóm.

Bên cạnh đó, chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp, xây dựng mối quan hệ hỗ trợ và can thiệp ban đầu cho học sinh trung học phổ thông” trang bị cho cán bộ Đoàn kỹ năng giao tiếp tích cực, xây dựng mối quan hệ tin cậy với học sinh, hỗ trợ tâm lý ban đầu, phát triển kỹ năng cảm xúc – xã hội và hướng dẫn phối hợp với gia đình, nhà trường, các đơn vị chuyên môn khi cần thiết.

Theo anh Lê Kim Thường - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn đối với công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho đối tượng học sinh.

Từ đó, từng bước xây dựng mạng lưới cán bộ Đoàn trường học có đủ năng lực hỗ trợ ban đầu, kết nối hiệu quả các nguồn lực và lan tỏa những giá trị tích cực trong môi trường giáo dục.

“Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, hạnh phúc, nơi mỗi học sinh đều được lắng nghe, tôn trọng và đồng hành để phát triển toàn diện”, anh Thường nói.

Giang Thanh
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