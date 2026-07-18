Hoa hậu Mai Phương tuyên bố tự hoạt động, công ty quản lý đáp trả nóng

TPO - Sau khi Hoa hậu Mai Phương thông báo chấm dứt hợp đồng và hoạt động độc lập, phía công ty quản lý lên tiếng, khẳng định hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực. V-MAS cảnh báo về các giao dịch thương mại liên quan đến người đẹp trong thời gian này.

Ngày 18/7, công ty V-MAS - đơn vị quản lý của Mai Phương - phát đi thông cáo báo chí liên quan việc hoa hậu tuyên bố kết thúc hợp tác với công ty sau hai năm.

V-MAS cho rằng thông tin Mai Phương đăng trên mạng xã hội ngày 16/7 là thông tin "đơn phương". Công ty khẳng định hợp đồng quản lý nghệ sĩ được ký kết giữa hai bên vẫn còn giá trị pháp lý.

"Hợp đồng quản lý nghệ sĩ được ký kết hoàn toàn tự nguyện giữa công ty TNHH V-MAS và nghệ sĩ Mai Phương đang có giá trị pháp lý vẹn toàn và hiệu lực ràng buộc tối cao", phía V-MAS nêu.

Tính đến thời điểm phát hành thông cáo, V-MAS chưa ký kết bất kỳ văn bản thỏa thuận thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng nào với Mai Phương. Đơn vị này khẳng định Hoa hậu Mai Phương vẫn thuộc quyền quản lý độc quyền của công ty.

Công ty quản lý tuyên bố hợp đồng với Mai Phương vẫn còn hiệu lực.

Phía V-MAS đồng thời cho biết tiếp tục bảo lưu quyền đại diện đối với các hoạt động của Mai Phương theo những nội dung hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Phạm vi được công ty đề cập bao gồm hoạt động thương mại, nghệ thuật, lịch trình biểu diễn, quản lý hình ảnh, danh nghĩa, sản phẩm âm nhạc, sản phẩm kỹ thuật số và các quyền đại diện khác.

"Không có bất kỳ cá nhân, tổ chức hay đội ngũ nhân sự mới nào ngoài V-MAS được quyền nhân danh hoặc đại diện thương mại cho Mai Phương trong thời gian hợp đồng đang có hiệu lực", công ty tuyên bố.

V-MAS cũng khẳng định các giao dịch thương mại, thỏa thuận biểu diễn, hợp đồng tài trợ hay hoạt động sử dụng hình ảnh quảng cáo liên quan đến người đẹp trong giai đoạn này phải được thông qua và có sự đồng ý bằng văn bản của V-MAS, tránh dẫn đến tranh chấp.

Phía công ty cảnh báo các giao dịch nói trên "có nguy cơ đối diện tranh chấp pháp lý hệ lụy phát sinh", đồng thời cho biết có thể áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Chiều 16/7, Hoa hậu Mai Phương thông báo rời V-MAS. Người đẹp cho biết kể từ ngày 10/7, hợp đồng dịch vụ quản lý độc quyền giữa cô và công ty đã chấm dứt hiệu lực "theo đúng quy định và điều khoản hợp đồng".

Mai Phương tuyên bố các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, quảng cáo và giao dịch thương mại của cô được vận hành độc lập, dưới sự quản lý trực tiếp của bản thân và đội ngũ nhân sự mới. Người đẹp gửi lời cảm ơn đến công ty vì hành trình đồng hành trước đó và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ đối tác, khán giả.

Mai Phương và công ty quản lý thể hiện quan điểm khác nhau về tình trạng hiệu lực của hợp đồng quản lý. Trong khi phía hoa hậu cho rằng hợp đồng đã chấm dứt từ ngày 10/7, V-MAS khẳng định chưa có văn bản thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng hợp pháp và vẫn xem Mai Phương là nghệ sĩ thuộc quyền quản lý độc quyền.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, đăng quang Miss World Vietnam 2022. Cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 71 tại Ấn Độ và dừng chân ở top 40.

Tháng 8/2024, Mai Phương rời công ty cũ và thông báo gia nhập V-MAS - đơn vị có các nghệ sĩ như Phương Mỹ Chi, nhóm DTAP. Trong hai năm, cô chuyển hướng sang lĩnh vực âm nhạc, phát hành album A Beautiful Mess, tổ chức showcase và tham gia một số sân khấu.

Gần đây, Mai Phương đóng nữ chính phim Trùm sò của Đức Thịnh. Trước khi tuyên bố rời công ty, cô ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chủ yếu chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân. Mai Phương chưa đưa ra phản hồi mới trước thông cáo ngày 18/7 của V-MAS.