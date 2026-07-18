Sinh viên Bắc Ninh viết tiếp chuyện đẹp nơi biên giới

Những nhát liềm trên cánh đồng lúa, những xẻng đất làm đường giữa xã vùng biên Cao Lộc (Lạng Sơn) không chỉ làm nên những công trình tình nguyện, mà còn đánh dấu hành trình trưởng thành của gần 100 sinh viên Bắc Ninh. Ở nơi ấy, các bạn trẻ đã mang theo sức trẻ, lòng nhiệt huyết để viết tiếp câu chuyện đẹp về "Mùa hè xanh".

Chiếc xe chở đoàn tình nguyện của Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lăn bánh từ sáng sớm, vượt hàng trăm cây số để đến xã biên giới Cao Lộc (Lạng Sơn). Quãng đường dài khiến nhiều người mệt mỏi, nhưng trên xe, tiếng cười nói của các sinh viên vẫn không ngớt. Ai cũng háo hức bởi phía trước là chuyến đi đến vùng biên với biết bao điều mới mẻ đang chờ đợi.

Trong số đó có Lã Phương Uyên, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên Uyên tham gia một chiến dịch tình nguyện xa nhà. Những gì cô gái trẻ hình dung trước chuyến đi hoàn toàn khác với thực tế khi đặt chân đến Cao Lộc.

Lã Phương Uyên, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh gặt lúa giúp người dân.

"Em thấy người dân còn nhiều khó khăn, nhiều em nhỏ phải đi học quãng đường rất xa. Chính điều đó khiến em càng muốn góp một phần sức nhỏ của mình để giúp đỡ mọi người", Uyên chia sẻ.

Những ngày ở vùng biên, cô sinh viên năm nhất cùng các bạn gặt lúa giúp người dân, san nền, làm đường, dọn vệ sinh môi trường, tổ chức hoạt động cho thiếu nhi và ăn ở, sinh hoạt cùng bà con.

Có những buổi trưa nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm màu áo xanh. Có những tối cả đoàn quây quần bên bữa cơm giản dị. Những trải nghiệm ấy trở thành bài học mà không giáo trình nào trên giảng đường có thể mang lại.

Sinh viên Bắc Ninh hỗ trợ làm đường ở xã Cao Lộc.

"Em rất xúc động. Sau chuyến đi này, em thấy mình phải cố gắng hơn trong các hoạt động tình nguyện. Em mong có thể lan tỏa những điều tích cực đến nhiều người hơn. Quãng đường đi rất xa nhưng ai cũng hào hứng vì tinh thần 'ở đâu khó có thanh niên'", Uyên nói.

Không chỉ riêng Uyên, gần 100 sinh viên Bắc Ninh đã cùng nhau biến những ngày hè thành hành trình của sự sẻ chia. Trên cánh đồng, những bàn tay vốn quen với sách vở nay cầm liềm gặt lúa.

Trên con đường đất gồ ghề, những đôi giày thể thao lấm đầy bùn đất nhưng vẫn không ngừng bước. Mỗi mét đường được đổ bê tông là thêm một niềm vui cho người dân, thêm một đoạn đường thuận lợi để trẻ em đến trường.

Theo anh Lương Văn Tùng, Bí thư Đoàn Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, tuổi trẻ của nhà trường rất vinh dự được đồng hành cùng Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 tại xã Cao Lộc.

Điều khiến người Bí thư Đoàn trường tự hào nhất không chỉ là những công trình thanh niên được hoàn thành mà còn là sự trưởng thành của mỗi đoàn viên sau từng ngày lao động.

Ký kết chương trình phối hợp.

"Tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến những màu áo xanh hăng say lao động, sẻ chia với Nhân dân, chăm lo cho thiếu nhi vùng biên và thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần 'Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên' và khẳng định trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ", anh Tùng nhấn mạnh.

Theo anh, sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cùng sự tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chính là nguồn động lực để tuổi trẻ nhà trường tiếp tục xung kích, tình nguyện ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Chị Giáp Thị Ngân Hoa, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khẳng định, hơn hai thập kỷ qua, Chiến dịch "Mùa hè xanh" đã trở thành một "trường học lớn", nơi hun đúc bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm xã hội cho nhiều thế hệ sinh viên.

Theo chị Hoa, giá trị của Mùa hè xanh không nằm ở những khẩu hiệu mà được đo bằng những hành động cụ thể. Đó là những công trình thanh niên, những phần quà dành cho thiếu nhi, gia đình chính sách, những con đường được mở mới, những việc làm thiết thực phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, tại chương trình, Hội Sinh viên ba trường gồm Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh và Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với Đoàn Thanh niên ba xã Đồng Đăng, Ba Sơn và Cao Lộc.

Đây không chỉ là một bản ký kết trên giấy mà còn là cam kết đồng hành lâu dài trong xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trợ thanh thiếu nhi khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng số và chung tay bảo vệ an ninh biên giới.

Những ngày tình nguyện rồi sẽ khép lại. Con đường mới sẽ còn đó. Những mùa lúa rồi sẽ tiếp tục chín vàng. Những em nhỏ vùng biên sẽ lớn lên trên những cung đường thuận lợi hơn. Còn với những sinh viên Bắc Ninh, hành trang mang về không chỉ là những bức ảnh kỷ niệm hay màu áo xanh bạc đi vì nắng gió, mà còn là bài học về lòng nhân ái, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.