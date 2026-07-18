Hoãn chuyến bay chở Messi tới Mỹ đấu chung kết World Cup

TPO - Theo The Sun, toàn bộ đội tuyển cùng ban huấn luyện Argentina chưa thể đến New York (Mỹ) như kế hoạch vì sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta đang tạm ngừng hoạt động.

Đội tuyển Argentina dự kiến lên đường đến New York (Mỹ) trong ngày 16/7 (giờ địa phương) để chuẩn bị cho trận chung kết World Cup gặp Tây Ban Nha trên sân vận động MetLife.

Tuy nhiên, kế hoạch chuẩn bị của nhà đương kim vô địch Nam Mỹ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi chuyến bay của toàn đội bị hoãn do mưa bão.

Theo The Sun, toàn bộ đội tuyển cùng ban huấn luyện phải chờ tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta do hoạt động tại sân bay chưa thể trở lại bình thường.

Theo thông báo mới nhất, sân bay hoạt động lại vào khoảng 19h ngày 17/7 (giờ địa phương, khoảng 6h sáng 18/7 giờ Việt Nam).

Messi và đồng đội phải ở lại Atlanta thêm một ngày so với kế hoạch.

Chuyến bay bị trì hoãn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quỹ thời gian tập luyện của Argentina trước trận chung kết.

Chuyến bay từ Atlanta đến New York thông thường kéo dài khoảng hơn 2 tiếng. Nhiều khả năng Argentina sẽ chỉ còn hơn một ngày chuẩn bị tại New York trước khi chạm trán Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đã có mặt tại New Jersey để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng.

Chuyên gia khí tượng chia sẻ trên talkSPORT rằng thời tiết hiện tại ở New York khá nóng, chất lượng không khí ở mức đỏ do khói lan từ các vụ cháy rừng ở Canada.

"Đến thời điểm diễn ra trận chung kết, hướng gió được dự báo sẽ thay đổi và điều kiện thời tiết sẽ được cải thiện. Dù vậy, đây rõ ràng không phải điều kiện lý tưởng cho quá trình chuẩn bị của hai đội", chuyên gia nói thêm.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào ngày 19/7 theo giờ địa phương (tức 2h sáng 20/7 theo giờ Việt Nam).

Argentina sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận đấu tranh cúp vàng World Cup.

FIFA sẽ phá vỡ các quy định trong bóng đá khi dự kiến kéo dài thời gian nghỉ giữa hai hiệp của trận chung kết World Cup lên 30 phút, nhằm tạo điều kiện cho chương trình biểu diễn với sự góp mặt của Madonna, Justin Bieber, Shakira cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Với thời lượng nghỉ giữa hiệp được kéo dài và các nghi thức trước và sau trận, trận chung kết World Cup 2026 sẽ trở thành trận đấu có thời lượng dài nhất lịch sử.

Như vậy, lễ trao cúp vô địch do Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chỉ có thể diễn ra vào khoảng nửa đêm theo giờ địa phương.