Tổng thống Mỹ biến chung kết World Cup thành ngoại giao bóng đá

TPO - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tới Mỹ để tham dự trận chung kết World Cup ngày 20/7, theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, mở ra cơ hội hàn gắn quan hệ sau giai đoạn đầy căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum (bìa trái) và Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Bloomberg)

Phát biểu với các phóng viên trong video do Văn phòng Tổng thống Mexico công bố ngày 18/7, bà Sheinbaum cho biết bà đã nhận được “lời mời trực tiếp” từ ông Trump để tới xem trận đấu. Bà cho biết sẽ bắt đầu chuyến đi trong ngày 18/7 và trở về Mexico sáng 20/7.

“Chúng tôi đã đặt vé rồi”, bà Sheinbaum nói. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 15h ngày 20/7, tại sân vận động MetLife ở bang New Jersey.

Bà Sheinbaum và ông Trump gần đây có nhiều bất đồng liên quan cách Mỹ đối xử với người nhập cư, sau khi nhiều công dân Mexico tử vong trong lúc bị giam giữ tại Mỹ.

Tại cuộc gặp hôm 17/7, ông Michael Kozak - quan chức cấp cao phụ trách khu vực Tây bán cầu của Bộ Ngoại giao Mỹ, trả lại các công hàm của Mexico liên quan những trường hợp tử vong này, đồng thời khuyến nghị Mexico sử dụng kênh ngoại giao. Phía Mexico khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của công dân nước mình đang bị cơ quan nhập cư Mỹ giam giữ.

Mexico và Mỹ cũng đang đàm phán thỏa thuận thương mại mới, sau khi cơ chế tự động gia hạn hiệp định thương mại tự do khu vực hết hiệu lực đầu tháng này. Vòng đàm phán thứ 3 sẽ bắt đầu ngày 21/7 tại Mexico City, trong khi Canada đã tạm dừng tham gia đàm phán.

Ngày 17/7, ông Trump cho biết sẽ trao đổi với Thủ tướng Carney về tình trạng khói từ các vụ cháy rừng ở Canada lan xuống Mỹ. Ông cho rằng ô nhiễm khói đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho Mỹ và cần được tính đến trong chính sách áp thuế với Canada.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa bà Sheinbaum và ông Trump kể từ tháng 12 năm ngoái, khi 2 nhà lãnh đạo cùng ông Carney gặp nhau tại lễ bốc thăm World Cup ở Washington.

Đây cũng sẽ là trận đầu tiên của giải đấu mà bà Sheinbaum trực tiếp đến sân theo dõi. Trước đó, bà trao tặng tấm vé dự trận khai mạc tại Mexico City cho 1 cổ động viên nhí yêu bóng đá thông qua hình thức bốc thăm.