‘Thần đồng’ Lamine Yamal đi chơi với bạn gái trước chung kết World Cup

TPO - Ba ngày trước trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina, “thần đồng” Lamine Yamal được thấy dạo phố cùng bạn gái ở thành phố New York.

Tờ The New York Post đưa tin ngôi sao tuyển bóng đá Tây Ban Nha và bạn gái Inés García bị bắt gặp mua đồ ăn halal (thực phẩm và thức uống tuân thủ luật Hồi giáo) ở khu Manhattan, thành phố New York, Mỹ, vào khuya 16/7 (giờ địa phương).

Yamal đi chơi khuya với bạn gái ở New York. Nguồn: X.

Trong đoạn video được đăng lên mạng xã hội X, thần đồng tuổi teen mặc quần jeans xanh, áo sơ mi trắng và cầm theo chiếc túi màu đen. Anh khoác tay qua vai người yêu, còn García nép sát người và ôm eo bạn trai nổi tiếng. Hai người chờ lấy thức ăn từ chiếc xe đẩy ven đường.

Chủ nhân đoạn video lớn tiếng cổ vũ chân sút sinh năm 2007: "Lamine, Chủ nhật này (19/7) hãy hốt bạc từ Messi nhé, cố lên!”.

García cũng đăng video ghi lại khung cảnh nhộn nhịp của thành phố New York lên Instagram Story vào cùng thời điểm.

Theo People, Inés García (21 tuổi) là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, chuyên về lĩnh vực thời trang và làm đẹp, có hơn 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân. Cô đang sống tại Seville, Tây Ban Nha.

Hai người công khai mối quan hệ chưa lâu, khi Yamal dẫn cô đến dự tiệc cuối mùa giải của FC Barcelona vào tháng 5. Thời điểm đó, tài khoản Instagram chính thức của FC Barcelona đăng ảnh chụp chung hai người, kèm dòng chú thích: “Mùa giải đặc biệt xứng đáng có một đêm đặc biệt”.

Một tháng sau đó, García tích cực chia sẻ những bức ảnh cổ vũ bạn trai kém tuổi tại World Cup 2026.

García đồng hành cùng bạn trai xuyên suốt mùa World Cup 2026. Ảnh: IG

Trên truyền thông, người đẹp Gen Z tiết lộ hai người quen biết nhau qua mạng. Cô nói với Marca: “Mọi người chỉ bắt đầu thấy tôi xuất hiện cùng anh ấy khi chúng tôi đi Hy Lạp hoặc vài tuần trước đó. Thực ra tôi đã quen Lamine từ rất lâu rồi. Không phải ba năm, nhưng chắc chắn là nhiều tháng hơn so với những gì mọi người vẫn nghĩ cho đến bây giờ”.

Mundodeportivo đưa tin sau khi FIFA thông báo Justin Bieber là một trong những nghệ sĩ biểu diễn chính trong chương trình giải lao giữa hiệp tại chung kết World Cup 2026, nữ influencer không giấu được sự phấn khích và đã chia sẻ thông điệp gửi đến bạn trai: “Anh yêu, hãy làm mọi cách để vào chung kết nhé. Anh có nghe không? Bằng mọi giá”.

Bài đăng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Mọi người đùa nhau Yamal có thêm áp lực phải giành chiến thắng trước tuyển Hà Lan để đi tiếp vào trận đấu cuối cùng. Số khác thích thú vì phát hiện García là người hâm mộ cuồng nhiệt của Justin Bieber.

Yamal và García mới công khai tình yêu được 2 tháng. Ảnh: IG.

Cuối cùng, nguyện ước của García đã thành hiện thực. Yamal cũng có trận chung kết World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Cầu thủ 19 tuổi mới ghi được một bàn thắng tại giải đấu năm nay, nhưng vẫn là nhân tố nổi bật trên hàng công nhờ khả năng sáng tạo và kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết vào ngày 17/7, HLV Lionel Scaloni của tuyển Argentina dành sự công nhận cho tài năng của Yamal: “Cậu ấy chơi rất giỏi. Cậu ấy là báu vật của bóng đá. Cậu ấy đang ở độ tuổi có thể cống hiến rất nhiều. Cậu ấy sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho Tây Ban Nha... hy vọng không phải vào Chủ nhật”.

Trước câu hỏi làm thế nào để ngăn chặn Lamine Yamal, HLV Lionel Scaloni hài hước đáp: "Giá mà chúng tôi có thể nhốt Lamine trong phòng của cậu ấy”.