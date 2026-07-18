Ế vé trận Anh - Pháp

TPO - FIFA đang đối mặt với tình trạng ế vé ở những trận đấu cuối của World Cup 2026. Trước trận tranh hạng ba giữa tuyển Anh và tuyển Pháp, hàng nghìn vé chưa được bán sát giờ bóng lăn.

Hạ giá hết cỡ

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang gặp khó trong việc bán vé trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa tuyển Anh và tuyển Pháp.

Theo The Sun, khoảng một ngày trước thời điểm bóng lăn tại Miami, trận đấu vẫn còn khoảng 7.000 vé chưa được bán.

Trong đó, 1.246 vé đang được mở bán trực tiếp với mức giá 657 bảng Anh và 855 bảng Anh.

Giá vé trận tranh hạng ba World Cup giảm mạnh.

Ngoài ra, còn 5.864 vé được rao bán trên nền tảng chuyển nhượng vé chính thức của FIFA. Vé rẻ nhất thuộc hạng ba, có giá 346 bảng Anh, chưa bao gồm khoản phí dịch vụ 15% do FIFA thu.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cũng đã liên tục giảm giá ở các hạng vé cao nhằm thu hút người hâm mộ. Cụ thể, vé hạng nhất vốn có giá 855 bảng Anh hiện được giảm xuống còn 500 bảng Anh.

Nguyên nhân dẫn đến tình cảnh này đến từ việc cả hai đội tuyển Anh lẫn Pháp đều thất bại cay đắng ở bán kết. Sau khi hai đội không còn cửa cạnh tranh cúp vàng sức mua vé giảm mạnh. Nhiều nhóm cổ động viên không muốn bỏ khoản tiền lớn di chuyển đến Miami chỉ để theo dõi trận tranh hạng ba.

Không chỉ người hâm mộ, các cầu thủ cũng tỏ ra thiếu hào hứng với màn so tài này. HLV tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận: "Không cầu thủ nào của chúng tôi hay của tuyển Pháp muốn thi đấu trận này. Tất cả đều muốn góp mặt ở trận chung kết. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng không đạt được mục tiêu đó".

Trang L'Equipe nhận định tranh giải ba khá thừa thãi, chỉ mang tính chất "an ủi" các cầu thủ. Khi hai đội tuyển đều không hào hứng, tâm lý của người hâm mộ cũng bị ảnh hưởng.

Nhà báo Joe Schad viết trên mạng xã hội X: "World Cup không nên có trận tranh hạng Ba. Đây là trận đấu đầy đau đớn và khá vô nghĩa đối với các cầu thủ cũng như các đội tuyển".

Nhà sáng lập Barstool Sports Dave Portnoy cũng bình luận: "World Cup có trận tranh hạng ba sao? Đó có lẽ là trận đấu mang lại cảm giác thất vọng nhất trong thể thao".

Không chỉ trận tranh hạng ba, trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha cũng chưa bán hết vé. Hiện vẫn còn hơn 1.000 vé được niêm yết trên nền tảng chuyển nhượng vé chính thức của FIFA.

Nhiều nhóm cổ động viên không muốn bỏ khoản tiền lớn di chuyển đến Miami chỉ để theo dõi trận tranh hạng ba.

Theo dữ liệu mới nhất, vẫn còn hơn 30 vé hạng cao nhất được FIFA bán trực tiếp với mức giá từ gần 30.000 đến gần 33.000 USD.

Trên thị trường bán lại, hơn 1.000 vé tiếp tục được rao bán, trong đó có vé được hét giá tới 2 triệu USD, dù mức giá này hoàn toàn do người bán tự đặt và không phản ánh số tiền mà người mua thực tế sẵn sàng chi trả.

Trận tranh hạng ba diễn ra trên sân của tỷ phú Mỹ

Dù vấp nhiều chỉ trích về sự vô nghĩa, FIFA vẫn duy trì trận tranh hạng ba để giữ lại nhiều lợi ích cho ban tổ chức và thành phố đăng cai. Thêm một trận đấu được tổ chức, FIFA lại có thêm doanh thu bán vé, giá trị bản quyền truyền hình và quảng cáo.

Đây cũng là cách để lấp khoảng thời gian giữa quãng thời gian thi đấu bán kết và chung kết, đồng thời tạo thêm một trận cầu có sức hút đối với khán giả toàn cầu.

Theo cơ cấu giải thưởng của World Cup 2026, đội giành hạng ba nhận 29 triệu USD, nhiều hơn 2 triệu USD so với đội thua trận tranh hạng ba.

Chiều 18/7 (giờ Mỹ), đội tuyển Anh và Pháp thi đấu trận tranh giải ba của World Cup 2026 ở Hard Rock Stadium (tên gọi trong thời gian tổ chức World Cup là Miami Stadium).

Hard Rock Stadium là tổ hợp thể thao quy mô cực lớn, ôm trọn Miami Garden.

Hard Rock Stadium là một trong 11 sân vận động tổ chức các trận đấu của World Cup tại Mỹ, thuộc sở hữu của tỷ phú bất động sản Stephen Ross.

Công trình này đã trải qua những đợt nâng cấp quy mô lớn để biến mình thành một tổ hợp giải trí, thể thao đa năng mang tầm quốc tế. Giải quần vợt Miami Open danh giá thuộc hệ thống ATP Masters 1000 và WTA 1000 cũng được tổ chức định kỳ tại đây.

Không gian xung quanh sân còn được cải tạo để trở thành đường đua Công thức 1 Miami International Autodrome, thu hút giới thượng lưu và các ngôi sao hạng A trên khắp thế giới đổ về mỗi năm.

Hard Rock Stadium nổi tiếng với việc định hình lại khái niệm xem thể thao cao cấp cho giới thượng lưu. Hệ thống ghế ngồi thuộc phân khu VIP tại đây được thiết kế tỉ mỉ như những phòng khách gia đình hạng sang, mang lại sự riêng tư và thoải mái tuyệt đối.