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Pháp luật

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Bị khởi tố vì không kê khai doanh thu gần 200 tỷ đồng từ mua bán mủ cao su

Hoài Văn

TPO - Tổ chức thu mua mủ cao su với doanh thu phát sinh khoảng 200 tỷ đồng trong nhiều năm nhưng không đăng ký kinh doanh, không kê khai và nộp thuế, một phụ nữ ở Đà Nẵng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế.

Ngày 19/7, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an thành phố vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Lý (42 tuổi, trú xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng) để điều tra về tội "Trốn thuế".

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Công an khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Lý để điều tra về tội "Trốn thuế".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Lý tổ chức thu mua mủ cao su tại các xã Phước Trà và Hiệp Đức, sau đó bán lại để hưởng chênh lệch.

Quá trình xác minh của cơ quan công an cho thấy hoạt động mua bán của bị can diễn ra trong thời gian dài, với tổng doanh thu phát sinh khoảng 200 tỷ đồng.

Dù doanh thu rất lớn, Hoàng Thị Lý không đăng ký kinh doanh theo quy định, đồng thời không kê khai doanh thu và không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. Theo cơ quan điều tra, hành vi này khiến ngân sách Nhà nước thất thu hơn 2,45 tỷ đồng tiền thuế.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Hoàng Thị Lý có đủ yếu tố cấu thành tội "Trốn thuế" theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự. Bị can bị bắt tạm giam trong thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
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