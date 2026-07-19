Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà người có công ở Đắk Lắk

TPO - Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình chính sách tại Đắk Lắk, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ngày 19/7, Đoàn công tác của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình chính sách tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, gửi lời tri ân tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về việc sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, với tinh thần tiếp thu, hoàn thiện để ban hành trước dịp 27/7 năm nay.

Việc sửa đổi Pháp lệnh bổ sung nhiều chính sách theo hướng chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công; phấn đấu để người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nơi cư trú.

Đồng thời, chính sách mới sẽ mở rộng đối tượng được chăm sóc, điều dưỡng tập trung hoặc tại gia đình; nâng mức hỗ trợ và bổ sung nhiều chính sách ưu đãi khác, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ân cần thăm hỏi, động viên người có công với cách mạng và gia đình chính sách tại Đắk Lắk.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết cả nước đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, với quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường trở về với quê hương, gia đình.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao 200 suất quà cho người có công và gia đình chính sách tại các xã Ea Wer, Buôn Đôn và Ea Nuôl; đồng thời gửi 300 phần quà để lãnh đạo tỉnh trao tới người có công và gia đình chính sách ở các địa phương khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn người có công, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ noi gương cha anh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững.

Phần quà được trao tặng người có công với cách mạng và gia đình chính sách tại Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh.

Hiện tỉnh Đắk Lắk có hơn 97.000 người có công với cách mạng, trong đó hơn 2.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng. Toàn tỉnh có hơn 34.200 gia đình chính sách đang được các cấp, ngành quan tâm chăm lo. Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk bố trí hơn 21,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thăm hỏi, tặng quà người có công và gia đình chính sách.