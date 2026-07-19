Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng tên lửa dồn dập lúc rạng sáng

Minh Hạnh

TPO - Thủ đô Kiev của Ukraine và vùng ngoại ô đã bị tấn công bằng hàng chục tên lửa trong nhiều đợt vào sáng sớm 19/7.

Những tiếng nổ đầu tiên ở Kiev vang lên lúc 1h sáng 19/7 (giờ địa phương), tiếp theo là nhiều vụ nổ khác.

Vào lúc 3h sáng, truyền thông địa phương đưa tin hơn 40 vụ phóng tên lửa đã được ghi nhận.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko báo cáo nhiều đám cháy gần các tòa nhà dân cư, trung tâm mua sắm và các cơ sở “phi dân cư” không xác định. Một số video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ và đám cháy liên tiếp trong và xung quanh thủ đô Ukraine.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy tên lửa Zircon và Iskander-M tấn công các mục tiêu ở Kiev. (Nguồn: X)

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Nga nhiều lần khẳng định quân đội nước này chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và lưỡng dụng để đáp trả các cuộc tấn công bừa bãi của Ukraine.

Thời gian gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh gặp phải những thất bại đáng kể trên chiến trường.

Hôm 18/7, các cuộc tấn công của Ukraine vào hai trung tâm hậu cần của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries (Nga) đã gây thiệt hại nặng nề.

Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine bằng 41 tên lửa và 125 máy bay không người lái trong đêm 18 rạng sáng 19/7.

Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 18 tên lửa và 108 máy bay không người lái. 23 tên lửa và 10 máy bay không người lái đã nhắm trúng 20 địa điểm.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #thủ đô Kiev của Ukraine #Nga tấn công tên lửa Kiev #xung đột Nga Ukraine #tin tức Nga Ukraine mới nhất

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe