Thủ đô Kiev của Ukraine hứng tên lửa dồn dập lúc rạng sáng

Những tiếng nổ đầu tiên ở Kiev vang lên lúc 1h sáng 19/7 (giờ địa phương), tiếp theo là nhiều vụ nổ khác.
Vào lúc 3h sáng, truyền thông địa phương đưa tin hơn 40 vụ phóng tên lửa đã được ghi nhận.
Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko báo cáo nhiều đám cháy gần các tòa nhà dân cư, trung tâm mua sắm và các cơ sở “phi dân cư” không xác định. Một số video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ và đám cháy liên tiếp trong và xung quanh thủ đô Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Nga nhiều lần khẳng định quân đội nước này chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và lưỡng dụng để đáp trả các cuộc tấn công bừa bãi của Ukraine.
Thời gian gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh gặp phải những thất bại đáng kể trên chiến trường.
Hôm 18/7, các cuộc tấn công của Ukraine vào hai trung tâm hậu cần của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries (Nga) đã gây thiệt hại nặng nề.
Không quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn vào Ukraine bằng 41 tên lửa và 125 máy bay không người lái trong đêm 18 rạng sáng 19/7.
Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 18 tên lửa và 108 máy bay không người lái. 23 tên lửa và 10 máy bay không người lái đã nhắm trúng 20 địa điểm.