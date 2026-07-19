Thủ đô Kiev của Ukraine hứng tên lửa dồn dập lúc rạng sáng

TPO - Thủ đô Kiev của Ukraine và vùng ngoại ô đã bị tấn công bằng hàng chục tên lửa trong nhiều đợt vào sáng sớm 19/7.

Những tiếng nổ đầu tiên ở Kiev vang lên lúc 1h sáng 19/7 (giờ địa phương), tiếp theo là nhiều vụ nổ khác.

Vào lúc 3h sáng, truyền thông địa phương đưa tin hơn 40 vụ phóng tên lửa đã được ghi nhận.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko báo cáo nhiều đám cháy gần các tòa nhà dân cư, trung tâm mua sắm và các cơ sở “phi dân cư” không xác định. Một số video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ và đám cháy liên tiếp trong và xung quanh thủ đô Ukraine.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy tên lửa Zircon và Iskander-M tấn công các mục tiêu ở Kiev. (Nguồn: X)

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Nga nhiều lần khẳng định quân đội nước này chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và lưỡng dụng để đáp trả các cuộc tấn công bừa bãi của Ukraine.

Thời gian gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh gặp phải những thất bại đáng kể trên chiến trường.

Hôm 18/7, các cuộc tấn công của Ukraine vào hai trung tâm hậu cần của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries (Nga) đã gây thiệt hại nặng nề.