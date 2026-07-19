Phục hồi điều tra vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, xảy ra ngày 4/9/2024, làm nữ sinh 14 tuổi tử vong.

Ngày 19/7, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (trú xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, gia đình vừa nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, về phục hồi điều tra vụ án tai nạn giao thông làm Nguyễn Ngọc Bảo Trân (con bà Hiền) tử vong vào ngày 4/9/2024.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông báo, căn cứ Kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 4449 /QĐ-CSHS (ngày 17/7/2026) đối với vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, xảy ra ngày 4/9/2024 tại Km08 Tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long. Tài xế xe tải trong vụ tai nạn là Nguyễn Văn Bảo Trung.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với vụ tai nạn nói trên. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe của tài xế Trung nên vụ việc tạm đình chỉ điều tra nhiều lần.

Liên quan đến vụ việc, ngày 14/7 vừa qua, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố 2 bị can liên quan đến vụ “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” trong vụ tai nạn giao thông nói trên.

Hai bị can bị khởi tố gồm ông Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, hiện là Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long) và ông Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn).

Kết quả điều tra đến nay xác định, Huỳnh Minh Trung, Nguyễn Hoàng Văn có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết tin báo và giải quyết khiếu nại đối với tin báo vụ tai nạn của bé Trân.

Hồi tháng 4/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cũng đã quyết định khởi tố bà Phan Thị Trúc Ly (nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn) và ông Lê Phong Cảnh (nguyên kiểm sát viên Viện KSND huyện này) do “không truy cứu trách nhiệm người có tội”.

Cùng hành vi trên, tháng 3/2026, Lê Quốc Việt (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn) và Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn) cũng đã bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh tạm giam.

Theo Viện KSND Tối cao, vụ tai nạn ngày 4/9/2024 nói trên, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung đã “vượt xe không đảm bảo an toàn”. Đây là lỗi chính gây ra vụ tai nạn.

Tuy nhiên, ban đầu, cơ quan điều tra huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án với nhận định “không có sự việc phạm tội”, gia đình nhiều lần khiếu nại nhưng không được chấp nhận.

Sáng 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Trân) dùng súng bắn bị thương tài xế Trung, sau đó tự sát.

Sau vụ nổ súng, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao đã vào cuộc, hủy các quyết định không khởi tố vụ án, quyết định bác khiếu nại của gia đình nạn nhân để điều tra lại vụ tai nạn giao thông.