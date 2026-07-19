Quảng Trị khởi tố 2 giáo viên liên quan gian lận thi tốt nghiệp THPT

TPO - Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị). Ban Chỉ đạo kỳ thi cho biết sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện.

Ngày 19/7, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị phát đi thông cáo báo chí về vụ việc vi phạm quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Trường THPT Lê Trực.

Theo Ban Chỉ đạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh được tổ chức đúng quy định. Đến nay, công tác coi thi và chấm thi cơ bản hoàn thành, Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai phúc khảo và tiếp tục rà soát kết quả kỳ thi theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND tỉnh.

Liên quan đến những phản ánh về dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh để làm rõ vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm tính khách quan, nghiêm minh của kỳ thi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định ông Trần Đức Lực (SN 1979), Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực cùng 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi này.

Trước đó, ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời khởi tố bị can đối với hai giáo viên nêu trên.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi đánh giá đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh cũng như uy tín của ngành giáo dục.

Lực lượng chức năng làm việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Theo thông cáo, tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất quan điểm xử lý vụ việc theo hướng nghiêm minh, khách quan, đúng quy định pháp luật; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan và tiếp tục rà soát việc tổ chức kỳ thi trên toàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm nếu có.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật; đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức kỳ thi.

Ban Chỉ đạo cũng khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức tới báo chí và công luận khi có kết quả điều tra, xác minh mới.