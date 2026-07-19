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200 cán bộ, chiến sĩ dập tắt cháy rừng ở Đà Nẵng

Quang Cường

TPO - Đến 19h ngày 19/7, sau gần 9 tiếng nỗ lực của lực lượng quân đội, đám cháy ở khu vực rừng keo trên đèo Lộc Hòa (phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) đã được dập tắt hoàn toàn.

Khoảng 10h30 ngày 19/7, một vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng keo trên đèo Lộc Hòa (phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng), giáp địa bàn đóng quân của Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng.

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200 chiến sĩ của Bộ CHQS TP. Đà Nẵng tham gia chữa cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo của chính quyền và người dân địa phương, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng đã kịp thời chỉ đạo Trung đoàn 971 huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, dụng cụ chữa cháy nhanh chóng cơ động đến hiện trường để nỗ lực dập lửa.

Lực lượng quân đội phối hợp với lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy - chữa cháy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các phương án để khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt, địa hình đồi núi phức tạp, lớp thực bì dày và khô nên ngọn lửa lan nhanh trên diện rộng. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 đã khẩn trương mở đường tiếp cận, phát quang thực bì, tạo đường băng cản lửa.

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Lực lượng chức năng mất gần 9 tiếng để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tập trung khoanh vùng, khống chế các điểm cháy, không để ngọn lửa lan sang khu dân cư và những khu vực lân cận.

Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, góp phần bảo vệ rừng, tài sản của Nhà nước và người dân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng; không đốt thực bì, đốt rác, sử dụng lửa hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ phát sinh cháy tại khu vực rừng.

Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Quang Cường
#ứng phó cháy rừng Đà Nẵng #vai trò lực lượng cứu hỏa và quân đội #nguyên nhân và khuyến cáo phòng cháy rừng #địa hình và thời tiết ảnh hưởng đến cháy rừng #Đà Nẵng #Cháy rừng #Bộ CHQS TP. Đà Nẵng

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