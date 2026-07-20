Ngoại trưởng Iran tiết lộ chưa từng gặp lãnh tụ tối cao, thừa nhận lỗ hổng an ninh vẫn tồn tại

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông chưa từng có cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei kể từ khi ông được bổ nhiệm hồi tháng 3. Ông cũng thừa nhận những lỗ hổng an ninh từng tạo điều kiện cho Israel tấn công giới lãnh đạo Iran vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn.

Trong một cuộc phỏng vấn trước báo giới, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết ông vẫn chưa có cơ hội gặp trực tiếp lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 3.

"Tôi vẫn chưa được gặp Lãnh tụ Tối cao Ali Mojtaba trực tiếp trong suốt nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo này. Chỉ có một số rất ít người được gặp ông ấy", ông nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Liên quan đến các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Ngoại trưởng Iran cho biết vụ tấn công nhằm vào khu nhà ở của lãnh đạo tại Tehran khiến lãnh tụ tối cao khi đó là ông Ali Khamenei và nhiều thành viên gia đình thiệt mạng được thực hiện thông qua một lỗ hổng an ninh. Theo ông, lỗ hổng này đến nay vẫn còn tồn tại.

Ông Araghchi tiết lộ rằng, ngay trong ngày đầu tiên nhận được tin lãnh tụ tối cao thiệt mạng, giới lãnh đạo Iran đã lập kế hoạch đóng cửa eo biển Hormuz. Đồng thời, ông đã liên hệ với các bộ ngoại giao trong khu vực để thông báo Iran sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ và nhấn mạnh hành động này chỉ nhằm vào Washington.

Về năng lực quân sự, ông Araghchi khẳng định trong khoảng 8 tháng giữa hai cuộc chiến (từ tháng 6/2025 đến tháng 2/2026), hệ thống phóng tên lửa của Iran đã được cải tổ đáng kể.

"Hệ thống phóng tên lửa của Iran đã được thay đổi theo cách mà dù chúng tôi phóng bao nhiêu tên lửa đi nữa, nguồn dự trữ cũng sẽ không bao giờ cạn", ông Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Iran cũng chia sẻ rằng, trong suốt thời gian xung đột, ông cùng các thứ trưởng ngoại giao hầu như không rời khỏi trụ sở Bộ Ngoại giao.

Nói về triển vọng sắp tới, ông Araghchi cho rằng giải pháp ngoại giao vẫn là cần thiết nếu không thể đạt được một chiến thắng quân sự tuyệt đối.

"Nếu chúng ta không có khả năng giành được chiến thắng quân sự tuyệt đối, chúng ta phải đàm phán. Nhưng đàm phán nên diễn ra khi chúng ta đang chiếm ưu thế trên mặt trận quân sự", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh.