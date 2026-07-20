Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Ả-rập Xê-út ngay lập tức

TPO - Trong tuyên bố bằng video đưa ra ngày 20/7, ông Yahya Saree - người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi cho biết lệnh phong tỏa hàng hải đối với Ả-rập Xê-út sẽ có hiệu lực ngay lập tức, dựa trên nguyên tắc mà ông gọi là “ăn miếng trả miếng”.

Những người ủng hộ Houthi tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô Sanaa ngày 17/7, để phản đối liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ lệnh phong tỏa hàng hải này sẽ được triển khai cụ thể như thế nào.

Tuyên bố được đưa ra sau màn đối đầu căng thẳng giữa lực lượng được Iran hậu thuẫn và liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu tại Yemen vào tuần trước. Trong các cuộc tấn công qua lại, sân bay quốc tế Sanaa của Yemen và sân bay Abha của Ả-rập Xê-út đều trở thành mục tiêu, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ năm 2022.

Quyết định của Houthi có thể gây thêm sức ép lên Ả-rập Xê-út, trong bối cảnh Riyadh đang sử dụng đường ống dẫn dầu Đông - Tây để vận chuyển dầu thô, còn eo biển Hormuz vẫn bị Iran đóng cửa.

Đường ống này đưa dầu tới bờ biển Đỏ để Ả-rập Xê-út tiếp tục đưa tới các khách hàng nước ngoài.

Houthi từng nhiều lần tấn công các tàu thương mại trên biển Đỏ và vùng biển lân cận trong thời gian Israel tấn công Dải Gaza, với hơn 100 tàu đã trở thành mục tiêu.

Vẫn chưa rõ liệu Houthi có thực hiện những cuộc tấn công tương tự nhằm vào Ả-rập Xê-út hay không, hay đây chỉ là biện pháp gây sức ép để buộc Riyadh nhượng bộ trong các vấn đề liên quan Yemen, khi cuộc nội chiến tại quốc gia này về cơ bản vẫn đang rơi vào thế bế tắc.

Ả-rập Xê-út chưa lên tiếng về vấn đề này.

Việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Bab el-Mandeb (cửa ngõ dẫn vào biển Đỏ) sẽ làm giảm 7% nguồn cung dầu toàn cầu, vì sẽ khiến phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Ả-rập Xê-út không thể rời khỏi khu vực.

Giá dầu tăng vọt lên trên 90 USD/thùng vào đầu ngày 20/7, vì tình hình gián đoạn hàng hải ở eo biển Hormuz.