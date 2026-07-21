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Miền Bắc chuyển nắng nóng

Nguyễn Hoài

TPO - Sau nhiều ngày mát mẻ, hôm nay (21/7), miền Bắc chuyển nắng nóng, mưa dông chỉ còn xuất hiện tại Quảng Ninh, Hải Phòng vào sáng nay. Miền Trung có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu vực Quảng Ninh-Hải phòng 30-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Hà Nội hôm nay ít mưa, trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, cao nhất 34-36 độ.

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Miền Bắc hôm nay nắng nóng trở lại. Ảnh minh hoạ: Nam Giang.

Dự báo ngày mai (22/7), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng cục bộ. Từ đêm mai đến 24/7, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 33-36 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở miền Trung.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ ngày 22/7, Tây Nguyên, Nam Bộ tăng mưa vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông #lũ quét #sạt lở đất

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