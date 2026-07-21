15 tập thể và 65 cá nhân được đề nghị trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội

TPO - Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất năm 2026 đã thống nhất đề nghị thủ trưởng Tổng cục Chính trị trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội cho 15 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2021-2026; đồng thời lựa chọn 1 tập thể và 1 cá nhân để đề cử tham gia Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất năm 2026 tổ chức hội nghị xem xét, thông qua danh sách đề nghị thủ trưởng Tổng cục Chính trị trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Hội nghị do Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất năm 2026 chủ trì. Tham dự có 16 thành viên Hội đồng cùng đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị.

Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Hội đồng, sau hai đợt tiếp nhận hồ sơ, Ban Phụ nữ Quân đội đã nhận hồ sơ từ 48 cơ quan, đơn vị, với 15 tập thể và 66 cá nhân được đề nghị xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất năm 2026. Qua thẩm định, có 15 tập thể và 65 cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Trên cơ sở tiêu chuẩn xét tặng, thành tích của các tập thể, cá nhân và kết quả thẩm định của Cơ quan Thường trực, 16/16 thành viên Hội đồng thống nhất đề nghị trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất năm 2026 cho 15 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào Phụ nữ Quân đội giai đoạn 2021-2026.

Các tập thể, cá nhân được đề nghị xét tặng hoạt động trên nhiều lĩnh vực như bảo đảm, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; giảng dạy, nghiên cứu khoa học; Lao động sản xuất; báo chí, tuyên truyền, văn hóa, thể dục thể thao và công tác cơ yếu.

﻿ Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng cũng thống nhất đề cử Hội Phụ nữ Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) và Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tham gia Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Lê Quang Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Cơ quan Thường trực và các thành viên Hội đồng trong quá trình rà soát, thẩm định, lựa chọn các điển hình tiêu biểu.

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu Cơ quan Thường trực khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình thủ trưởng Tổng cục Chính trị ban hành quyết định trao Giải thưởng theo đúng kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo cho lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ Nhất, góp phần lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.