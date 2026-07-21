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Cháy rừng dương ở Gia Lai, hàng trăm người tham gia dập lửa

Trương Định

TPO - Một vụ cháy lớn đang xảy ra tại rừng dương ở xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. Lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Chiều 21/7, thông tin với Tiền Phong, lãnh đạo xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai xác nhận đang xảy ra một vụ cháy rừng dương thuộc địa phận của xã.

Theo đó, ngay sau khi phát hiện đám cháy, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công an, quân sự cùng người dân tham gia khống chế ngọn lửa. Hiện, lãnh đạo xã cũng đang trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) thông tin thêm, khu vực xảy ra cháy là rừng dương (phi lao) phòng hộ. Đám cháy xuất hiện từ chiều 20/7, đã được khống chế nhưng đến chiều 21/7 tiếp tục bùng phát trở lại.

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Hiện trường vụ cháy rừng dương. Ảnh: Bình Định.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, do thời thời tiết nắng nóng, gió lớn đã gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Hiện, các lực lượng cũng đang triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế đám cháy ngăn lửa lan rộng.

Trương Định
#cháy rừng #Gia Lai #rừng dương ven biển #chữa cháy #hàng trăm người chữa cháy #Phù Mỹ Đông

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