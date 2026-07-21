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Xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tỉnh Ninh Bình tập trung chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2026 để tiếp tục giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, xã phường; phân công các lãnh đạo tỉnh theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý lấy kết quả, sản phẩm cụ thể để làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ.

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Xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Đồng thời, Ninh Bình phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với đầu tư công và dự án trọng điểm như: triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên.

Địa phương cũng cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đã khởi công; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng doanh nghiệp, dự án.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án trọng điểm tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, quy hoạch trên địa bàn, sớm đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh; trong đó cần tập trung chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Tỉnh cần tập trung các nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, các trục giao thông huyết mạch kết nối các khu vực đô thị trung tâm với các khu du lịch trọng điểm, kết nối vùng và liên vùng; nghiên cứu quy hoạch thêm các Khu Kinh tế trọng điểm, kinh tế biển.

Cùng với đó, Ninh Bình cần ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao, cảng biển nước sâu gắn với đô thị biển và cảng du lịch biển, xây dựng cơ sở hạ tầng số và mở rộng kết nối các không gian di sản văn hóa lớn của tỉnh.

Luân Dũng
#Ninh Bình #thành phố trung ương #phát triển kinh tế #hạ tầng #du lịch #quy hoạch #đề án #Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

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