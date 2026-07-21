Cả cõi mạng gọi tên Đàm Vĩnh Hưng

TPO - Màn kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và rapper trẻ MCK trên một sân khấu thu hút hàng triệu lượt tương tác chỉ sau một đêm. Nhiều khán giả gọi đây là màn collab (kết hợp) điên rồ bậc nhất lịch sử nhạc Việt.

Cái tên Đàm Vĩnh Hưng vươn lên tốp đầu ở danh sách từ khóa tìm kiếm trong 2 ngày qua. Mọi chuyện bắt đầu khi nam ca sĩ biểu diễn ở một chương trình cho giới trẻ, đa phần là khán giả gen Z. Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở đó đã là chuyện hiếm. Và anh bước lên sân khấu, hát cùng MCK trong ca khúc Nếu như ta chẳng còn là điều khiến mọi khán giả có mặt tại nhà thi đấu bất ngờ.

Chẳng ai có thể nghĩ ra kịch bản MCK kết hợp với Đàm Vĩnh Hưng - vốn là 2 màu sắc âm nhạc hoàn toàn trái ngược. Cựu thí sinh game show Rap Việt cầm trên tay chiếc micro đã cài sẵn công nghệ auto tune (chỉnh, đổi màu sắc giọng), đúng chất của một nghệ sĩ gen Z thời nay khi biểu diễn trực tiếp. Đàm Vĩnh Hưng thì nói không với auto tune và hát bằng giọng thật.

Hai nghệ sĩ của 2 thế hệ, chọn cho mình cách biểu diễn đối lập, tạo nên tiết mục có điểm nhấn lớn nhất trong set diễn gần một tiếng của MCK. Đàm Vĩnh Hưng giúp sân khấu của đàn em hot điên đảo. Cá nhân Đàm Vĩnh Hưng cũng được hưởng lợi vì màn collab bất ngờ.

Sân khấu hot nhất nhạc Việt hiện tại.

Khán giả sững người khi Đàm Vĩnh Hưng bước lên

Nếu như ta chẳng còn là ca khúc nằm trong album mới nhất của MCK. Ở phiên bản gốc, nam rapper kết hợp với nữ giọng ca A$AP Ướt Mi. Trong 30 ca khúc mới ở album HVL, Nếu như ta chẳng còn có sức lan tỏa mạnh nhất. Từ concert Những thành phố mơ màng đến đêm diễn mới nhất, khi MCK bước lên sân khấu, đó là ca khúc khán giả chờ đợi nhiều hơn cả.

MCK chọn chất liệu ballad và sử dụng vòng hòa thanh hơi hướm nhạc phim Hàn Quốc cho Nếu như ta chẳng còn. Đây là ca khúc duy nhất, trong set nhạc được nam rapper mang lên concert, có yếu tố gần gũi giọng hát Đàm Vĩnh Hưng. Kể từ khi "Mr. Đàm" bước ra sân khấu, không thể nghe rõ nam ca sĩ hát gì vì tiếng la hét, cổ vũ từ khán giả quá lớn.

Một bên là micro đậm đặc auto tune của MCK, chỉ cần cất giọng nhẹ nhàng cũng đủ vang vọng cả nhà thi đấu. Bên còn lại là Đàm Vĩnh Hưng cố gắng dùng hết nội lực để hát live hòa quyện cùng đàn em. Cho đến khi các video clip về sân khấu của MCK và Đàm Vĩnh Hưng lan tỏa trên mạng, nhiều khán giả vẫn không hiểu tại sao điều này có thể xảy ra.

Đàm Vĩnh Hưng lại gây bàn tán trên mạng xã hội, lần này là câu chuyện tích cực thay vì ồn ào như những làn sóng tranh cãi trước đó. Giọng ca sinh năm 1971 từng tìm đến nhiều đồng nghiệp trẻ tuổi hơn để kết hợp, làm mới cá tính âm nhạc. Đàm Vĩnh Hưng từng gây chú ý khi bắt tay với Ricky Star.

Màn kết hợp với MCK giúp Đàm Vĩnh Hưng "viral" hơn tất cả. Lý do vì MCK đang hot, vừa tung album hơn 30 ca khúc làm điên đảo đường đua âm nhạc. Đàm Vĩnh Hưng nhận lại sự ủng hộ từ khán giả trẻ, đặc biệt là những người gen Z yêu thích âm nhạc của MCK nói riêng và nhạc rap/hip hop nói chung.

Nam ca sĩ cũng tận dụng sức nóng rất nhanh khi tung ra phiên bản đã qua sàng lọc âm thanh. Khi tạp âm từ tiếng hô hào của khán giả lọc bỏ, giọng hát Đàm Vĩnh Hưng nổi trội cùng MCK. Ở riêng góc độ âm nhạc, không thể phủ nhận Đàm Vĩnh Hưng luôn biết cách "bắt trend" theo guồng quay mới nhất của thị trường.

MCK liên tục gây chú ý mạng xã hội.

Tại sao MCK

Rapper MCK đúng nghĩa là hiện tượng của thị trường nhạc Việt. Nam rapper ít hoạt động trong cả đường đua nhạc số và biểu diễn sân khấu. Mỗi lần xuất hiện, MCK lại biết cách tạo ra điểm nhấn đặc biệt nào đó để chiếm sóng mạng xã hội. Đó là câu nói "Ai sợ thì đi về" của sân khấu gần nhất MCK biểu diễn trước khi mất hút 2 năm và trở lại bằng album HVL.

Trước khi gây sốt bằng màn kết hợp với Đàm Vĩnh Hưng, thí sinh Rap Việt mùa 1 khiến làng nhạc ngỡ ngàng khi anh song ca với Tùng Dương trong bản rap Slippery. MCK khiến diva Hồng Nhung phấn khích vì hơn 30 ca khúc mới trong album HVL. Hồng Nhung gọi MCK là "nghệ sĩ rất real" (tạm dịch: Đây là nghệ sĩ thực thụ).

Sự điên rồ, chất ngông của MCK giúp anh phá vỡ mọi giới hạn trong âm nhạc. Không ai nghĩ đến kịch bản một rapper gen Z, ngông cuồng, làm nhạc theo kiểu ngẫu hứng như MCK lại có thể kết hợp với giọng ca chính chuyên Tùng Dương. Càng bất ngờ khi Tùng Dương nhận lời mời từ MCK, góp giọng để tạo ra ca khúc ăn ý bất ngờ giữa 2 giọng ca của 2 thế hệ cách xa nhau, với cá tính âm nhạc đối nghịch hoàn toàn.

MCK vừa có chất của một nghệ sĩ underground, vừa là ngôi sao trong giới âm nhạc mainstream. Đôi lúc MCK cho người ta cảm giác anh là nghệ sĩ indie. Và đôi khi nam rapper bất ngờ chơi lớn, đầu tư rất mạnh cho sản phẩm, sân khấu, như một ngôi sao đúng nghĩa của thị trường.

Quá khó để đoán MCK sẽ làm gì trong lần trở lại nhạc Việt. Ngay ở cái cách anh phát hành sản phẩm mới - hoàn toàn đến từ sự ngẫu nhiên, không thông báo trước và không có động thái truyền thông. Vì sự bí ẩn và khó lường đó, MCK tỏa ra sức hút hiếm có trong những nghệ sĩ gen Z đang tỏa sáng trên thị trường nhạc Việt.

Sau một đêm, Nếu như ta chẳng còn của MCK tăng hơn 500.000 view, nâng tổng thành tích của sản phẩm sau một tháng lên gần 8 triệu view. Hai sân khấu mới nhất của nam rapper đều dẫn đầu từ khóa tìm kiếm. Toàn bộ sản phẩm trong album HVL vẫn tăng view/stream đều trên các nền tảng. Một lần nữa, cú tái xuất của MCK đã thành công và kéo theo nhiều đồng nghiệp/chương trình đi lên.