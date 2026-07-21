Tập trung cứu chữa các nạn nhân vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong

TPO - Trong ngày 21/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong, đồng thời yêu cầu ngành y tế tập trung các điều kiện tốt nhất để điều trị, cứu chữa cho các nạn nhân.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Trung tâm Y tế Trảng Bom (Đồng Nai) đã tiếp nhận các nạn nhân bị thương để cấp cứu.

Sau khi sơ cứu, hai bệnh nhân là vợ chồng chị Nguyễn Thị N.B. và anh Nguyễn Văn T. (ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất - Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

Hai bệnh nhi là con của vợ chồng chị B., gồm các cháu Nguyễn T.C. và Nguyễn N.T.D., được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Hiện Trung tâm Y tế Trảng Bom tiếp tục điều trị cho một nạn nhân.

Các trường hợp còn lại bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định đã được xuất viện.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho nạn nhân bị thương trong vụ cháy xe khách.

Trong ngày 21/7, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ban ngành đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Trảng Bom và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất - Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Út ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ mất mát với các nạn nhân và gia đình, đồng thời trao hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi người bị thương.

Lãnh đạo TP Đồng Nai đã yêu cầu lãnh đạo các cơ sở y tế tập trung các điều kiện tốt nhất để điều trị, cứu chữa cho các nạn nhân. Nếu phát sinh khó khăn về nhân lực, trang thiết bị hoặc kỹ thuật, bệnh viện cần kịp thời báo cáo để được hỗ trợ.

TP Đồng Nai quyết định hỗ trợ trước mắt 20 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 10 triệu đồng đối với mỗi trường hợp bị thương nhằm giúp các gia đình khắc phục khó khăn trước mắt.

Chia sẻ khi đang nằm trên giường bệnh, chị Ngô Thị Phương An (quê Khánh Hòa) - một trong những nạn nhân may mắn thoát nạn vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc xảy ra vụ cháy.

Theo chị An, chiếc xe đang lưu thông bình thường thì bất ngờ phát ra tiếng cạ mạnh vào một vật gì đó. Cú va chạm khiến chị bị hất mạnh và giật mình tỉnh giấc.

Video: Chị Ngô Thị Phương An chia sẻ về khoảnh khắc thoát nạn trong gang tấc.

“Lúc đó xe chết máy. Bên ngoài có người hô hoán, rồi mọi người la lên 'cháy, cháy', kêu tất cả chạy ra ngoài. Tôi hoảng quá, luống cuống chạy tìm đường thoát. Tôi nằm ở khu vực giữa xe nên không thể ra ngay, phải chờ một lúc khi một số người phía trước xuống được trước”, chị An kể.

Khi đến cửa xe, ngọn lửa đã bao trùm khu vực lên xuống.

“Lúc tôi xuống thì phần bậc lên xuống đã cháy rồi nên phải nhảy xuống. Trước đó tôi bị ngã nên đau chân, anh phụ xe đã kéo tôi và hướng dẫn chạy ra ngoài”, chị nói.

Thoát khỏi chiếc xe, chị An đi được một đoạn ngắn rồi quay đầu nhìn lại.

"Khi quay lại, tôi thấy chiếc xe đã cháy ngùn ngụt. Từ trong xe liên tục phát ra những tiếng nổ lớn, lửa bùng lên dữ dội. Tới giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng la hét, cầu cứu của nhiều hành khách bị kẹt lại bên trong xe chiếc xe", nữ hành khách ngậm ngùi.