Công bố kết quả đo nồng độ cồn, ma túy của tài xế xe khách bị cháy khiến 7 người tử vong

TPO - Liên quan vụ cháy xe khách giường nằm khiến 7 người tử vong xảy ra rạng sáng 21/7 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, cơ quan chức năng đã công bố kết quả kiểm tra đối với tài xế điều khiển phương tiện.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đồng Nai, tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, quê Khánh Hòa), người điều khiển xe khách biển kiểm soát 50E-447.02, có kết quả kiểm tra nồng độ cồn là 0,00 miligam/lít khí thở và âm tính với ma túy.

Theo báo cáo của Công an xã Hưng Thịnh, khoảng 22 giờ ngày 20/7, Trần Thanh Hải điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-447.02 của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Năm Lu chở hành khách từ Khánh Hòa đi TPHCM.

Đến khoảng 2 giờ ngày 21/7, khi lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn Km1839+300 thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, tài xế Hải khai do buồn ngủ nên bị mất tập trung trong chốc lát. Khi phát hiện phía trước có một xe tải đang lưu thông cùng chiều, tài xế đánh lái sang phải để tránh va chạm.

Cú đánh lái khiến xe khách lao vào hệ thống hộ lan bên đường, va chạm liên tiếp với hai dải hộ lan bảo vệ. Phần đầu của hộ lan thứ hai đâm xuyên vào khu vực gầm xe, ngay bậc lên xuống phía trước bên phụ.

Sau cú tông vào hai dải hộ lan bảo vệ, xe khách bốc cháy dữ dội.

Sau cú va chạm, động cơ xe bị tắt khiến hệ thống khí nén không còn hoạt động. Do chiếc xe chỉ có một cửa lên xuống chính vận hành bằng hơi nên cửa không thể mở theo cách thông thường. Cùng lúc đó, khu vực bậc lên xuống phía trước xuất hiện khói và lửa, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ xe.

Theo báo cáo ban đầu, tài xế Trần Thanh Hải cùng phụ xe Lê Quốc Đạt đã phá cửa chính, hướng dẫn và đưa được một số hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa và khói bốc lên quá nhanh khiến họ không thể tiếp tục tiếp cận để cứu những người còn mắc kẹt.

Vụ tai nạn khiến 7 hành khách tử vong, 9 người bị thương, chiếc xe khách bị cháy rụi hoàn toàn cùng nhiều tài sản.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi cùng người dân cứu nạn, trình báo lực lượng chức năng và phối hợp xử lý tại hiện trường, tài xế Trần Thanh Hải đã đến Công an xã Hưng Thịnh trình diện. Tại đây, tài xế thừa nhận bản thân buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển phương tiện dẫn đến vụ tai nạn.

Qua xác minh ban đầu và lời khai của tài xế, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển phương tiện, dẫn đến việc xe lao vào dải hộ lan sát lề đường theo hướng lưu thông.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, giám định phương tiện và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chuyển 2 nạn nhân trẻ em vụ cháy xe khách lên TPHCM, một bé bỏng 50% cơ thể

Trưa 21/7, bác sĩ Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) - cho biết Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đang điều trị cho 2 bệnh nhi là nạn nhân trong vụ cháy xe khách giường nằm khiến 7 người tử vong xảy ra tại Đồng Nai vào rạng sáng cùng ngày.

Theo bác sĩ Phương, bệnh nhi thứ nhất là N.T.C. (nam, sinh năm 2019), nhập viện trong tình trạng sốc bỏng, huyết áp không đo được, tri giác lơ mơ. Bệnh nhi bị bỏng khoảng 50% diện tích cơ thể, chủ yếu độ I và II. Các bác sĩ không ghi nhận cháy sém tóc, khàn tiếng, nồng độ CO trong máu cũng không tăng cao nên nguy cơ tổn thương do hít khói trong không gian kín là không cao.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhi được truyền dịch chống sốc, sử dụng kháng sinh và thuốc giảm đau. Đến trưa nay (21/7), bé đã qua cơn sốc, tình trạng tạm ổn định và dự kiến được chuyển lên Khoa Bỏng để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhi thứ hai là bé N.N.T.V. (sinh năm 2024, em ruột của N.T.C). Bé bị bỏng khoảng 10% diện tích cơ thể, chủ yếu độ I và II. Dù diện tích bỏng không lớn và chưa có biểu hiện sốc bỏng, trẻ thở rất nhanh. Nồng độ CO trong máu không cao nhưng các bác sĩ nghi ngờ bé bị bỏng đường hô hấp nên dự kiến nội soi đường thở trong chiều 21/7 để đánh giá tổn thương.

Hiện N.N.T.V. đang được truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và theo dõi sát. Cả hai trường hợp đều đã được hội chẩn toàn bệnh viện do liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.