Nỗi đau xé lòng của gia đình nạn nhân vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong

TPO - Vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua TP Đồng Nai cướp đi sinh mạng của 7 người, để lại nỗi đau không gì bù đắp đối với người thân của họ.

Lời kể của chồng bà Trần Thị Diệp- người có con gái và chị ruột tử vong trong vụ tai nạn.

Đau xót nhất là trường hợp của bà Trần Thị Diệp (quê Tây Ninh). Chuyến xe trở về nhà sau kỳ nghỉ đã trở thành chuyến đi định mệnh của gia đình.

Theo người thân và các nhân chứng, gia đình bà Diệp gồm ba người cùng lên xe sau khi kết thúc chuyến du lịch. Họ khởi hành từ Ninh Thuận, ghé Đà Lạt tham quan rồi đón xe giường nằm trở về Tây Ninh. Ngọn lửa bất ngờ bùng phát giữa đêm đã cướp đi chị gái của bà Diệp là bà Trần Thị Tuyết và bé Phan Trần Như Ý (10 tuổi, con gái).

Hiện bà Trần Thị Diệp đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Trong nước mắt, giọng bà Diệp nghẹn đi khi kể lại thời điểm xảy ra vụ cháy xe. Hành khách trên xe cuống cuồng và hoảng loạn tìm đường thoát thân. Tuy nhiên, cửa xe quá hẹp, mỗi lần chỉ một người có thể chui ra khiến việc thoát hiểm diễn ra vô cùng chậm chạp.

"Những người nằm phía đầu xe còn có cơ hội chạy thoát. Người ở phía sau gần như không kịp...", bà Diệp nghẹn ngào.

Hình ảnh chiếc xe khách bốc cháy.

Nghe tin dữ, ông Phan Văn Dũng - chồng bà Diệp lặn lội từ Tây Ninh lên TP Đồng Nai ngay trong sáng cùng ngày để đón vợ cùng thi thể con gái và chị về quê. Rưng rưng nước mắt, ông Dũng nói có nằm mơ cũng không nghĩ một chuyến du lịch trải nghiệm lại cướp đi những người thân yêu của mình chỉ trong tích tắc và thảm khốc như vậy.

Như Báo Tiền Phong thông tin, vụ tai nạn xe khách giường nằm xảy ra khoảng 2h30 sáng 21/7 trên quốc lộ 1, đoạn qua TP Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, xe khách gặp nạn mang biển số 50E-447.02 (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi TPHCM. Khi đến Km1839 quốc lộ 1A, thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xe lao vào dải lan can bên lề đường, gây ra vụ tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu

Hiện tại tài xế Trần Thanh Hải (SN 1985, quê Khánh Hòa) sau vụ tai nạn đã đến Công an xã Hưng Thịnh trình diện. Ông Hải thừa nhận bản thân buồn ngủ, mất tập trung khi điều khiển phương tiện dẫn đến vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ cháy xe khách đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.