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Nạn nhân vụ cháy xe khách khiến 7 người chết: Chỉ kịp ôm con lao ra khỏi xe

Nguyễn Dũng - Văn Quân

TPO - Một tiếng nổ lớn giữa đêm. Khói đen nhanh chóng bao trùm khoang xe, ngọn lửa bùng lên dữ dội... Đó là khoảnh khắc kinh hoàng mà những hành khách sống sót trong vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1, đoạn qua TP Đồng Nai sẽ không bao giờ quên.

Bà Quế Anh kể lại hành trình thoát nạn.

Theo lời kể của bà Quế Anh (46 tuổi, quê Khánh Hòa, một trong những hành khách may mắn thoát nạn), vào thời điểm xảy ra sự cố, bà vẫn còn thức nên lập tức phát hiện điều bất thường.

"Tôi nghe một tiếng nổ rất lớn. Kéo tấm rèm ra xem thì thấy khói mù mịt, lửa bùng lên ở khu vực cửa xe rồi cháy lan về phía cabin tài xế", bà Quế Anh kể.

Không kịp suy nghĩ nhiều, nữ hành khách này chỉ kịp ôm chặt con nhỏ rồi lao ra khỏi xe. "Lúc đó ai cũng hoảng loạn, chỉ biết tìm cách chạy thật nhanh để giữ mạng sống", bà Quế Anh nhớ lại.

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Hình ảnh chiếc xe khách bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Theo bà Quế Anh, chiếc xe không chở quá số giường quy định, hành khách cũng không nằm dưới lối đi. Tuy nhiên, việc thoát hiểm vẫn vô cùng khó khăn vì cửa xe quá hẹp.

"Cửa xe nhỏ, mọi người phải xuống từng người một. Người nằm phía đầu xe còn có cơ hội thoát, còn những người ở phía sau rất khó chạy kịp", bà Quế Anh cho hay.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều người dân sống gần hiện trường đã lập tức chạy đến ứng cứu và dùng xe cá nhân đưa các nạn nhân bị thương đến bệnh viện cấp cứu, giành lại sự sống cho nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h cùng ngày, xe khách mang biển số 50E-447.XX (loại 24 giường nằm) do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng Bắc - Nam. Khi đến Km1839 quốc lộ 1, thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, xe lao vào dải lan can bên lề đường gây ra vụ tai nạn. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bốc cháy từ phần đầu.

Clip xe khách bốc cháy.

Phát hiện sự việc, một số người dân sống gần khu vực đã tìm cách dập lửa để cứu người. Tuy nhiên do lửa lớn nên việc tiếp cận và cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lan quá nhanh nên sau khi ngọn lửa được khống chế, phần lớn chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ cháy đã làm 4 người chết tại chỗ, một số người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Đến sáng nay, đã xác định có 7 người chết và 5 người bị thương trong vụ cháy trên.

Thi thể các nạn nhân được đưa về Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom để lấy mẫu ADN, xác định thân nhân. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 33 hành khách cùng tài xế và phụ xe.

Nguyễn Dũng - Văn Quân
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