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Chờ vào sân thay người, học sinh tiểu học bị cột điện đè tử vong

Tiền Lê

TPO - Trong lúc ngồi ngoài sân bóng đợi thay người, bất ngờ trụ điện bê tông cao hơn 8m được đặt ở góc bên ngoài rào lưới ngã đè vào người khiến em V.N.K tử vong tại chỗ.

Ngày 21/7, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân em V.N.K. (SN 2016, học sinh Trường Tiểu học T.B.H., xã Hoài Ân) tử vong do cột điện đè trúng người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 21/7, K. đến sân bóng đá ở thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân để đá bóng. Đến nơi, trong sân có một số học sinh đang đá nên K. ngồi đợi ngoài đường biên chờ đến lượt tham gia.

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Cột điện bị gãy đè vào em học sinh.

Trong lúc ngồi xem, bất ngờ trụ điện bê tông (loại trụ điện tròn) có chiều cao hơn 8m, được đặt ở góc bên ngoài rào lưới đổ đè vào người khiến em K. tử vong tại chỗ.

Được biết, trụ điện được dựng ở sân bóng nhiều năm qua, dùng để mắc đèn chiếu sáng và lưới bao quanh sân bóng. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy trụ điện bị gãy tại vị trí sát mặt đất.

Đại diện Trường Tiểu học T.B.H. cho biết, em K. chuẩn bị bước vào lớp 5. Vụ tai nạn xảy ra khi em cùng nhóm bạn đang theo học lớp bồi dưỡng môn đá bóng tại đây trong dịp hè.

Tiền Lê
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