Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ninh Bình thưởng nữ sinh giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 500 triệu đồng

Minh Đức

TPO - Giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế (IPhO) lần thứ 56, em Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được UBND tỉnh Ninh Bình tuyên dương, trao thưởng 500 triệu đồng.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức gặp mặt, khen thưởng em Nguyễn Thị Bích Ngọc, lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nữ sinh xuất sắc đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56.

Tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 56, đội tuyển Việt Nam gồm 5 học sinh đều giành huy chương. Trong đó, em Nguyễn Thị Bích Ngọc là một trong những thí sinh xuất sắc đoạt Huy chương Vàng, góp phần đưa Việt Nam lần đầu tiên lọt vào nhóm 7 quốc gia có thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự Olympic Vật lý quốc tế.

screen-shot-2026-07-21-at-144025.png
Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng em Nguyễn Thị Bích Ngọc bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phần quà của Phó Thủ tướng..

Để kịp thời ghi nhận thành tích đặc biệt này, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng tiền thưởng 500 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Bích Ngọc. Đồng thời, tỉnh trao 250 triệu đồng cho thầy giáo Nguyễn Hải Dương, giáo viên Tổ Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, người trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn em Bích Ngọc trong quá trình ôn luyện và tham gia kỳ thi.

Mức thưởng được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 25/6/2026 của HĐND tỉnh Ninh Bình về chế độ khen thưởng, khuyến khích tài năng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng em Nguyễn Thị Bích Ngọc bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phần quà của Phó Thủ tướng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình khẳng định, tấm Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế của Nguyễn Thị Bích Ngọc là thành quả kết tinh của trí tuệ, nghị lực, niềm đam mê khoa học cùng quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, thành tích của nữ sinh không chỉ là niềm vui của cá nhân và gia đình mà còn là niềm tự hào của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ngành Giáo dục Ninh Bình, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương sự chủ động của ngành GD&ĐT, sự tận tâm của tập thể giáo viên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu; đồng thời ghi nhận sự đồng hành, động viên của gia đình em Nguyễn Thị Bích Ngọc trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.

Nhấn mạnh giáo dục là nền tảng của sự phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành GD&ĐT, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, tư duy độc lập và khả năng sáng tạo của học sinh.

Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư có trọng tâm cho giáo dục mũi nhọn; phát hiện sớm học sinh có năng khiếu để xây dựng lộ trình bồi dưỡng phù hợp; tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy năng lực và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, mỗi nhà trường cần trở thành môi trường nuôi dưỡng khát vọng, khơi dậy tinh thần sáng tạo và chắp cánh cho học sinh vươn tới những đỉnh cao tri thức.

Gửi gắm tới nữ sinh vừa giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mong muốn em Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục giữ vững sự khiêm tốn, nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, không ngừng học tập, làm chủ tri thức và công nghệ hiện đại. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng em sẽ tiếp tục phát huy tài năng, bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam, trở thành nhà khoa học, chuyên gia giỏi trong tương lai, mang kiến thức và trí tuệ cống hiến cho sự phát triển của đất nước, góp phần xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Minh Đức
#Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2023 #Đánh giá thành tích nữ sinh Ninh Bình #Chương trình khen thưởng và động viên học sinh xuất sắc #Học sinh Nguyễn Thị Bích Ngọc #Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe