IOE Speak Out 2026: từ hơn 10.000 thí sinh đến 12 gương mặt xuất sắc tỏa sáng tại Chung kết

Sáng 19/7, tại thành phố Hà Nội, Vòng Chung kết Cuộc thi IOE Speak Out 2026 đã diễn ra với sự góp mặt của 60 học sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ hơn 10.000 thí sinh trên cả nước. Sau một ngày tranh tài, Ban Tổ chức đã vinh danh 12 thí sinh có thành tích nổi bật nhất ở hai bảng Junior và Senior.

12 gương mặt xuất sắc nhất được xướng tên tại Vòng Chung kết Cuộc thi IOE Speak Out 2026.

Để góp mặt tại Vòng Chung kết, các thí sinh đã trải qua hai vòng tuyển chọn với chuỗi nhiệm vụ đánh giá được thiết kế theo lộ trình phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh. Từ việc hình thành ý tưởng, trình bày quan điểm, đến tương tác và phản hồi trong các tình huống giao tiếp, mỗi vòng thi đều hướng tới đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh để thực hiện nhiệm vụ giao tiếp có ý nghĩa, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức ngôn ngữ.

Ở phần thi đầu tiên của vòng chung kết, nhiều thí sinh gây ấn tượng với những câu trả lời mạch lạc, lập luận rõ ràng và khả năng ứng biến linh hoạt trước các câu hỏi mở của Hội đồng Ban Giám khảo. Bước vào Final Showcase, thí sinh bảng Junior tham gia phần thi Public Speaking, tập trung vào năng lực trình bày và diễn đạt ý tưởng; trong khi bảng Senior tham gia Debate, đánh giá khả năng lập luận, tương tác và phản hồi ở mức độ cao hơn. Cấu trúc này phản ánh lộ trình phát triển năng lực phù hợp với từng nhóm tuổi, trong đó tranh biện chỉ là nhiệm vụ nâng cao dành cho nhóm Senior ở vòng cuối.

Hội đồng Ban Giám khảo Vòng Chung kết IOE Speak Out 2026.

Sự góp mặt của 60 học sinh đến từ 18 tỉnh, thành phố đã tạo nên một không gian học thuật đa dạng, nơi mỗi thí sinh mang đến những góc nhìn và cách diễn đạt riêng. Với chủ đề "Human Minds in the Age of AI - Trí tuệ con người trong kỷ nguyên AI", cuộc thi khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh để phân tích, trao đổi và bảo vệ quan điểm trước những vấn đề gắn với thực tiễn, qua đó phát triển đồng thời năng lực giao tiếp, tư duy phản biện và khả năng hợp tác.

Phát biểu tại chương trình, TS. Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi chúc mừng 60 thí sinh đã xuất sắc góp mặt tại Vòng Chung kết. Bà đánh giá IOE Speak Out là mô hình góp phần tạo dựng môi trường thực hành tiếng Anh cho học sinh, thúc đẩy phong trào học tập và sử dụng tiếng Anh trong nhà trường, đồng thời ghi nhận sự tự tin, tinh thần học hỏi và khả năng thể hiện quan điểm của các em.

TS. Nguyễn Thị Mai Hữu và ông Lê Việt Hòa trao giải cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Vòng Chung kết Cuộc thi IOE Speak Out 2026

Ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đánh giá cao năng lực sử dụng tiếng Anh và bản lĩnh của các thí sinh. Ông cho rằng việc lựa chọn những chủ đề gần gũi với học sinh đã tạo điều kiện để các em vận dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp gắn với thực tiễn, qua đó phát triển năng lực tư duy, giao tiếp và hợp tác.

Ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu tại Vòng Chung kết Cuộc thi IOE Speak Out 2026.

Ra mắt lần đầu vào năm 2026, IOE Speak Out đã thu hút hơn 10.000 học sinh trên cả nước tham gia.IOE Speak Out là cuộc thi tiếng Anh thường niên dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 trên phạm vi toàn quốc do VTC Online tổ chức. Cuộc thi được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp, hướng tới tạo môi trường để học sinh vận dụng tiếng Anh trong các hoạt động đọc hiểu, trình bày, tương tác và phản hồi theo các ngữ cảnh học tập phù hợp.

Với thông điệp "Speak Out Your Mind - Dám nói tiếng Anh, dám thể hiện mình", IOE Speak Out khuyến khích học sinh chủ động sử dụng tiếng Anh để bày tỏ quan điểm, giao tiếp và kết nối. Thông qua nền tảng số IOE, cuộc thi mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường thực hành ngoại ngữ cho học sinh trên phạm vi toàn quốc, góp phần thúc đẩy phát triển năng lực giao tiếp theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.