Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Vụ cháy xe khách làm 7 người chết: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế

Văn Quân

TPO - Liên quan vụ cháy xe khách giường nằm khiến 7 người chết, 5 người nhập viện trên quốc lộ 1, Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án.

Clip ghi lại vụ cháy kinh hoàng khiến 7 người thiệt mạng

Liên quan đến vụ tai nạn dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai) làm 7 người tử vong vào rạng sáng 21/7, chiều cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm việc với lái xe, phụ xe và các hành khách liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai đã hoàn tất các thủ tục và ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với tài xế xe khách để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

1000019862.jpg
Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út và Phó giám đốc Công an TP Đồng Nai Trần Anh Sơn thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn

Theo xác minh của cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 20/7, Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) là tài xế, lái xe cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu (địa chỉ: phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô khách giường nằm loại 24 chỗ (48 giường) mang biển kiểm soát 50E-447.02 xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa đi TPHCM. Trên xe có 37 người.

Đến khoảng 2h ngày 21/7, khi điều khiển xe đến Km1839+300 quốc lộ 1 thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, do buồn ngủ và tránh xe phía trước, tài xế Hải đã đánh lái sang phải để tránh va chạm. Chiếc xe khách lao sang phần đường bên phải, va chạm vào hệ thống hộ lan bảo vệ thứ nhất, sau đó tiếp tục va chạm vào hộ lan bảo vệ thứ hai.

Sau va chạm, ô tô khách xảy ra cháy tại gầm xe. Phát hiện sự việc, tài xế Hải cùng phụ xe đưa hành khách xuống xe. Tuy nhiên, lửa bùng phát nhanh nên đã bao trùm toàn bộ thân xe. Vụ tai nạn đã làm 7 hành khách tử vong, 6 người khác bị thương (trong đó 5 người bị thương nặng phải nhập viện), ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, UBND TP Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức cấp cứu nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, tài xế Trần Thanh Hải đã trình diện cơ quan công an và thừa nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn là do thiếu tập trung, buồn ngủ trong quá trình điều khiển phương tiện.

Cơ quan công an TP. Đồng Nai đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
#cháy xe khách #Đồng Nai #vụ án #tai nạn giao thông #khởi tố #điều tra #tạm giữ hình sự lái xe khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe