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Pháp luật

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Hai đối tượng buôn lậu hơn 7.000 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng

Nguyễn Thảo

TPO - Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Ái Châu đã liên hệ với nhiều người để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan qua đường tiểu ngạch. Sau khi thuốc được đưa về đến Đắk Lắk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận, đưa về kho cất giấu và phân phối bán lại kiếm lời khi khách có nhu cầu.

Ngày 21/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ái Châu (42 tuổi) và Trần Quốc Thái (45 tuổi) cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

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Đối tượng Nguyễn Ái Châu và Trần Quốc Thái.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2024, Châu bắt đầu tìm mua các loại thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Để hoạt động, Châu thuê 2 nhân công và kho chứa thuốc đặt tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, thông qua mạng xã hội, Châu đã liên hệ với nhiều người, trong đó có Thái để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Thái Lan qua đường tiểu ngạch.

Ngoài ra, Châu còn liên hệ với 1 người đàn ông trú tại tỉnh Lào Cai đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc cũng qua đường tiểu ngạch. Sau khi thuốc được đưa về đến Đắk Lắk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận, đưa về kho cất giấu và phân phối bán lại kiếm lời khi khách có nhu cầu.

Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều địa điểm ở tỉnh Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh, thu giữ trên 7.000 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nguyễn Thảo
#đối tượng #bị can #thuốc nhúng #sầu riêng #tiểu ngạch #công an #Đắk Lắk

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