Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran cảm ơn người Jordan vì giúp nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảm ơn thường dân và quân nhân Jordan vì “cung cấp thông tin tình báo chính xác” giúp IRGC tấn công lực lượng và máy bay Mỹ đóng tại nước này.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, IRGC cho biết, tên lửa đạn đạo Iran đã nhắm mục tiêu vào máy bay vận tải quân sự C-17 và máy bay chỉ huy - kiểm soát P-8 của Mỹ tại sân bay Aqaba ở miền nam Jordan trong vòng tấn công trả đũa mới nhất. Theo tuyên bố, một số máy bay đã bị "hư hại nặng".

IRGC tiết lộ, các nguồn tin mật của Jordan đã giúp Iran nhắm mục tiêu vào 20 nhà chứa máy bay, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ tại khu vực Al-Azraq. Tuyên bố này ám chỉ, rằng ngay cả một trong những đồng minh khu vực thân cận nhất của Washington cũng không còn là căn cứ hậu phương an toàn nữa.

IRGC bày tỏ lòng biết ơn đối với “những người dân đáng kính và các quân nhân dũng cảm của Jordan” vì “sự hợp tác chân thành và thông tin chính xác”, điều mà họ cho rằng đã giúp lực lượng Iran xác định chính xác các tài sản quân sự của Mỹ.

Trước đó, Mỹ thừa nhận cuộc tấn công của Iran vào một trong những cơ sở quân sự của nước này ở Jordan hôm 17/7 đã khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người mất tích, cũng như một số người khác bị thương. Tuy nhiên, Washington chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại nào tại sân bay Aqaba.

Iran liên tục tuyên bố đã phá hủy máy bay và các thiết bị quân sự khác của Mỹ trong các cuộc tấn công vào các căn cứ ở Jordan.

Các quan chức Mỹ được tờ New York TimesWall Street Journal dẫn lời cũng bày tỏ lo ngại, rằng tên lửa của Iran ngày càng hiệu quả hơn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ do tốc độ và khả năng cơ động của chúng.

Trước khi xung đột tái bùng phát, Lầu Năm Góc được cho là đã di dời một số binh lính và máy bay từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất đến Jordan và Israel, những quốc gia được coi là khó bị ảnh hưởng hơn do khoảng cách xa hơn với Iran.

Minh Hạnh
RT
#Iran #Jordan #Mỹ #Iran tấn công căn cứ Mỹ #binh sĩ Mỹ thương vong #Lầu Năm Góc #quân đội Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe